Як за допомогою президента прибирати вулиці: рецепти Полтави

Не знаю як у ваших містах, але у Полтаві цієї зими люди блукали нерозчищеними вулицями під бурулько-обстрілами з усіх будинків. Можливо це була спецоперація травмпунктів, у яких стояли такі ж довжелезні черги, як у часи радянського союзу за ковбасою.

Але у друзів, які приїзджали з інших міст, складалось стійке враження, що ЖКГ у Полтаві не існує. У тумані місто взагалі нагадувало якийсь недобюджетний кіберпанк.

Крім негативу і зради (ми платимо податки – прибирайте) сніг дає владі плюси – дороги на короткий час стають більш рівними, і на шальках "прокльонів народу" трохи вирівнюється баланс. А коли лід тане відбуваєтсья інверсія проблем, так рухається кругообіг проблем ЖКГ у природі. Випливає риторичне питання – як контролювати наші податки, які за документами покривають благоустрій міст?



Комунальники чепурять Полтаву до приїзду президента / Фото автора

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Але сталось диво. На ранок одного дня центр Полтави був переповнений від прибиральників та прибиральниць, кількість яких на один квадратний метр зашкалювала. Вони обсесивно-компульсивно прибирали одна за одною вже прибрані ділянки і шипіли на тих хто намагався пройти по вже прибраній доріжці.

Щоправда в інших частинах міста, спальних та постпромислових районах цих прибиральників відшукати було так само важко, як і у будь який інший день до цього. Прибирання до приїзду президента, в радіусі одного кілометра, перекидання десанту усіх комунальників з кожного куточка Полтави, а потім звезення на це місце бюджетників з близьких і далеких сіл – така ж радянська спадщина, як поширена відсутність критичного мислення та самоповаги у наших людей.

Щоправда в даному випадку, вона має для нас великий плюс, як сніг для комунальників на дорогах. Якщо возити президента по усіх районах і містах щодня – усі вулички будуть чисті, як локації перед приїздом високопосадовців. Але для регулярності мабуть доведеться виділяти бюджет на клонування президента у кожне місто України.

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