18:00
30 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Вино от Киселева. Нелегкие тюремные будни российской шпионки
      Вєсті Кремля
      21:39, 29 октября
      Вести.UA: Хитрый план Зеленского и Трампа против Путина. Психически больные в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      20:46, 29 октября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Богдан Мирошниченко
      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК СИТУАЦИЯ В ЗОЛОТОМ ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ
      Богдан Мирошниченко

      Як закон про штрафи вплине на кнопкодавів

      48
      Як тепер каратимуть кнопкодавів у Верховній Раді
      Як тепер каратимуть кнопкодавів у Верховній Раді / 24 канал

      Штрафи за кнопкодавство, які хочуть призначити в Раді, смішні для народних депутатів. Однак плата за порушення регламенту вимірюється не тільки в грошах.

      Верховна Рада схвалила у першому читанні законопроєкт, згідно з яким депутати отримають штраф від 51 до 85 тисяч гривень за голосування замість свого колеги. Правопорушників будуть ловити за допомогою відеофіксації.

      Детальніше: Рада схвалила закон про кнопкодавство: що загрожує нардепам-порушникам

      Законопроєкт складено так, що легально кнопкодавити, оплачуюючи штрафи, не вийде. У разі виявлення порушника, результати голосування буде скасовано, а справа депутата піде у ДБР. Однак головні втрати, яких зазнає кнопкодав, – це репутаційні.


      ЛегальнокКнопкодавити не вийде / скріншот з відео

      Кожного вечора ми бачимо безліч ток-шоу, на яких політики поливають один одного брудом та називають кнопкодавами окремих нардепів чи навіть цілі фракції. За порушниками регламенту слідкують журналісти у Раді та активісти з руху "Чесно" й виносять їхні вчинки на широкий загал, подекуди складаючи навіть рейтинги кнопкодавів.

      Цікаво: Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників

      Однак, суспільство не надає цьому великого значення. Для людей кнопкодавство – радше образливе слово для нардепа, ніж професійний злочин народного обранця. Деякі з депутатів навіть робили це навмисно та не соромились, адже начебто переслідували благу мету.

      Бездіяльність попередніх скликань призвела до того, що людям навіть не цікаво слухати про кнопкодавів, бо все одно їм нічого не загрожує. Навіть якщо у ЗМІ з'являється відповідне повідомлення – воно не спричинить жодного резонансу та забудеться за кілька днів, бо це навіть не є злочином, швидше – присоромлення. Немає резонансу – немає відповідальності. Як наслідок – обезцінення самого поняття "кнопкодав" та його легалізація у суспільстві.

      У разі схвалення законопроєкту, кнопкодавство матиме цілком конкретне юридичне визначення – злочин. Депутат, який вчинив кримінальне правопорушення, буде злочинцем.

      Порушивши закон, нардеп не лише виплатить 51-85 тисяч гривень штрафу, а й отримає навздогін ярлик "злочинець", або "кнопкодав", підкріплений законом України. Це дасть привід його політичним опонентам дискредитувати його та політичну силу, у якій він перебуває, та дозволить ЗМІ постійно нагадувати про це. Таке "горде звання" точно не допоможе нардепу на наступних виборах. Політики дуже залежні від своїх рейтингів, особливо мажоритарники.

      Яке покарання за кнопкодавство у світі?
      У країнах ЄС неособисте голосування вважається неетичним та екстраординарним. Наприклад, у польському сенаті у 2016 році депутатку, яка кнопкодавила, виключили з партії та закликали скласти мандат. Позбавляють мандатів за такі дії й у Словаччині та Литві. В Ізраїлі за кнопкодавство депутат отримає 4 місяці виправних років та 6 місяців умовного ув’язнення.

      Перезавантаження поняття "кнопкодав" може змусити депутатів ходити на засідання і голосувати персонально. Хоча б заради підвищення власного рейтингу.


      Більшість нинішніх парламентарів засуджували попередників-кнопкодавів / фото: 24 канал

      Тим паче, що у новому парламенті більшість політичних сил категорично засуджували кнопкодавів у своїх промовах, намагаючись привернути до себе увагу. Двом кнопкодавам з монобільшості вже довелося публічно вибачатись та віддати свою зарплатню на благодійність після того, як їхні дії почали засуджувати всі політичні опоненти та ЗМІ.

      До слова: "Слугу народу" спіймали на кнопкодавстві у Раді: відео

      Тепер на карту поставлена репутація усіх нардепів. Вони пильно слідкуватимуть один за одним, щоб, за нагоди, першими звинуватити опонента в лицемірстві. Обговорення на такому рівні та реальні дії щодо запобігання кнопкодавству нарешті спричинили резонанс навколо цієї теми.

      blog_ava
      Как разводит войска возле Золотого Украина и оккупанты: видео, фото
      сегодня
      1191
      Автор: Богдан Мирошниченко
      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Верховный суд Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Жизнь на Крымском полуострове после аннексии: кто те люди, которые остались
      сегодня , 17:30 Жизнь на Крымском полуострове после аннексии: кто те люди, которые остались
      Павло Казарін 86
      Після поліграфу: які пристрасті киплять у фракційному таборі "слуг"
      сегодня , 17:00 Після поліграфу: які пристрасті киплять у фракційному таборі "слуг"
      Наталя Ромашова 344
      Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      сегодня , 15:00 Политика времен Юрского периода, или Как Путин проигрывает
      Блог Медіа 1151
      Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      сегодня , 13:35 Что такое квартира-чешка: плюсы, минусы и идеи планировки с фото
      Катерина Козачинська 923
      Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      сегодня , 12:00 Обезэличенные: Леонид Швец – о том, как Зеленский стал пощечиной украинским "элитам"
      Леонід Швець 2604
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук