Як зароджувався олігархат в Україні та чи можливо його подолати

Зрозуміти, що відбувається в політиці без розуміння, що таке олігархат не можливо. А олігарх – не просто людина – це імперія. Колись вони народились і обов’язково у кожної з них, як і у самого явища – "олігархат" – буде кінець.

24 канал поспілкувався з експертом з політичних питань, головою політради партії "Сила людей" Олександром Солонтаєм. Він розказав про основні фактори появи олігархату, як це явище змінилось за майже 30 років і що має відбутись, щоб він зник.

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Народження олігархату

Всі українські олігархи родом з 1990-х років. Однією з основних частин їх бізнесу був кримінал, часто його використовували для захисту власного бізнесу. Проте, в деяких випадках саме бандитизм і був джерелом статків. Наприклад донецьке угрупування "Люксу", завдяки якому Рінат Ахметов здобув свій перший капітал.



Рінат Ахметов

Протягом 1990-х років приватизація підприємств збагатила багатьох людей. І проводили її дуже різними методам. Часто це були просто бандитські захоплення заводів, комбінатів і шахт.

Власне саме тоді і сформувалось основні критерії, за яким виявляють олігарха:

1) великий бізнес

2) власні медіа

3) вплив на політику

4) зв'язок з криміналом.

Саме тоді олігархи почали входити в політику. Політиків для яких участь в політичному житті – професія – вони знищували буквально фізично. Тоді ж почали захоплювати незалежні ЗМІ, створювати власні та формувати свої бізнес-імперії.

Сьогодення олігархату

З часом бандитська складова відходить в сторону. І хоч ще залишаються "охоронні фірми", різного роду парамілітарні чи "патріотичні" організації і спроби залучити вчорашніх учасників бойових дій для вирішення своїх проблем "рішучими" методами – ця сторона поступово відходить в минуле.

Сьогодні олігархи візуально стають дуже схожі на успішних бізнесменів. Проте, тільки візуально. Відрізняє їх те, що статки без "допомоги" держави тануть. Вони, частина держави – злоякісна пухлина, яка висмоктує з країни усі ресурси. І без влади вони не можуть.



Українські олігархи

Це чудово проілюстрував 2014 рік. Коли виникла загроза втрати державності, багато олігархів почали вкладати гроші в її захист – вона їм необхідна, щоб грабувати. Часто вони йдуть на політичні поступки громадянам країни, добиваються безвізу та підтримують дипломатичні відносини із західними країнами.

Проте економічна лібералізація, відкриття країни для глобальних ринків, розвиток малого і середнього бізнесу – це і є смерть для них. Вони не витримають економічної конкуренції.

Смерть олігархату

Олігархат явище складне. Тому і боротьба з ним повинна йти на багатьох фронтах.

На економічному фронті потрібно зробити:

1) вільний ринок

2) руйнування монополій

3) відкриття кордонів для міжнародних і транснаціональних корпорацій

4) нормальна податкова система, кредитування бізнесу.

Ще один механізм – встановити статус-кво між олігархами. Закріпити сфери впливу між ними і гарантувати, що ніхто нічого не буде віджимати, а далі тільки чесний бізнес і конкуренція. Однак для цього потрібен чесний суд і правоохоронні органи.

Олігархи ще не готові до цього. Чудовий приклад – Павло Лазаренко, який віддав усі свої гроші в Америці, але не захотів ставати чесним політиком чи бізнесменом.



Павло Лазаренко зараз у США

Або Петро Порошенко й Рінат Ахметов, що вони робили? Віджимали у інших на користь собі. Або Ігор Коломойський – сидів за кордоном, але не захотів "амереканізуватися". Навпаки розказує про те, що тут у нас все "несправедливо" переділили і намагається все відіграти. Вони не дозволять цього зробити. Політики, яких вони контролюють ніколи не підтримають прогресивних змін.

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Другий фронт – політичний, в Україні повинні з’явитись професійні політики. Треба знімати недоторканість, змушувати ходити в парламент, як на роботу, та голосувати. Проте мало просто знизити вагу депутатського мандату. Бо умовний Ахметов просто не піде в парламент сам, а відправить свого водія.

Треба змушувати їх бути фаховими політиками і не просто іноді тиснути на кнопки, а говорити з виборцями і писати закони. Тоді олігархи замість водіїв відправлять своїх юристів і економістів. У політика повинен бути зв'язок з електоратом, його мають обрати люди. Тому просто відміна мажоритарки – не вихід. Тоді парламент взагалі буде відірваний від людей. Треба вводити відкриті списки.



В Україні повинні з'явитися професійні політики

Наступний етап, коли депутата вибрали люди, а не олігархи, у нього повинні з’явитись власні політичні амбіції. Він повинен захотіти керувати країною.

Міністерства і силові структури повинні перестати працювати на олігархів і обслуговувати їх інтереси. І політики повинні захотіти керувати виконавчою владою самостійно, а не по вказівці спонсора. У нас зараз таких поки що не має. Старі комуністичні вже вимерли, молодих ще не виросли. Покоління, яке було у 1990-х роках просто вбили, залякали або купили.

Ну і, звісно, відповідальність – антикорупційні органи і суди повинні постійно контролювати політиків і карати усіх, хто працює не на народ, а на олігархів.

Третій фрон – медіа. Саме незалежні ЗМІ можуть змусити відповідати перед народом. Збрехав – про це дізнались – тебе не обрали наступного разу. І тут якраз найскладніше, бо в Україні відсутній медіа ринок.

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Усі впливові ЗМІ фінансуються олігархами та не можуть існувати без дотацій з їх кишені. Єдиний вихід, який може бути – це застосування нових медій. Створення нового ринку, бо традиційний ринок реклами знищили самі ж олігархи.

Це концептуальний і складний підхід. Політолог Олександр Солонтай наголошує, що навряд можна сподіватись, що в найближчому майбутньому все це можна буде реалізувати. Проте процес йде вже і результат неодмінно буде.

Дивіться повний запис розмови з Олександром Солонтаєм: