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      Як зберігати відчуття спокою та втримати баланс перед негативними думками: поради коуча

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      Як не потонути у власних негативних думках
      Як не потонути у власних негативних думках / Unsplash

      Ми й наші думки – не одне й те ж саме. Сьогодні поговоримо про те, як збудувати відносини з власними думками.

      Заворот мізків – це коли ми дозволяємо власним думкам тиранити нас, впливаючи на настрій, стосунки з іншими, душевний спокій і благополуччя.

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      Хороша новина – проблема ця надумана, тому що кожен із нас здатен побудувати хороші і якісні відносини з власним розумом.

      Міф про позитивне мислення

      Щодня в кожного з нас виникає до 45 000 негативних думок – 80% думок пересічної людини негативні. Така система роботи мозку убезнадійнює спробу налаштуватися тільки на позитив, тому для тих із нас, хто марно намагається мислити виключно позитивно, у мене повідомлення: "Ми нормальні!".

      Чи можна з цим щось зробити? Можна! Як? Змінити відносини зі своїми думками! Буквально це означає розвинути навичку зберігати відчуття спокою й власної "окейності", незважаючи на те, які думки промайнуть у розумі в той чи інший момент.

      Уявіть себе в осінньому парку, де багряне листя вишукано вкрило ковдрою замерзлу від вранішньої прохолоди землю. Ви дивитесь у небо, рахуючи візерункові хмари, аж раптом у поле вашого зору потрапляє величезний багряний лист, що із самої верхівки дерева неспішно вальсує вниз.

      осінь

      Ви виринаєте зі своєї хмаринкової арифметики й зосереджуєте увагу на багряному велетні. Та сама історія відбувається з думками: ми здатні помічати рух думок (як того багряного листа-велетня), які одна за одною виникають і пролітають у нашій свідомості.

      Усе, що нам треба – навчитись перемикати увагу з них на "хмаринкову арифметику", повертатись до стану спокою й тиші у власній свідомості.

      Крок 1

      Навчімося зберігати спокій, пропускаючи різні думки у своїй свідомості. Інакше, до тих пір, поки ми не опануємо власного розуму, він буде панувати над нами:

      а) породжуючи позитивні думки, даватиме нам відчуття щастя;

      б) генеруючи сумні думки, змушуватиме відчувати сум.

      Наш спокій не повинен залежати від кожної власної думки. Ви вже знаєте, що більшість із них не контрольовані.

      Крок 2

      Коли ми навчимося зберігати спокій, не залежно від кількості і якості думок, ми зможемо навчитися вибирати, на які думки звертати увагу, а якими свідомо нехтувати, не дозволяючи їм ставати на заваді бажаного. Ми ж насправді можемо вимкнути фільм, який нам не подобається, вибрати інший, ми можемо роботи голоснішим звук, слухаючи улюблену пісню, і вимикати гучність, коли на радіохвилі треба перечекати випадково почуту "не свою" пісню. З думками те ж саме. Навчімося підсилювати гучність внутрішнього голосу, коли помічаємо хороші думки, і вимикати, коли вони токсичні.

      Спокій можна знайти у вирі думок. Тисячі думок промайнуть і сьогодні у вашому розумі – вони зникатимуть і з'являтимуться кожної миті. Ми з вами існуємо, не залежно від того, і це означає, що ми – це щось більше ніж наші думки. Ми – це наше істинне "Я", це те, чого в нас не відібрати. А це означає, що ми можемо мислити, вибирати думки, утримувати деякі з них, а інші – відпускати. Ми володарі власних думок. І це справжня магія, тому що жодна думка не вплине на наш настрій або успіх у житті, якщо тільки ми самі не наділимо її такою владою.

      Свідомих нам усім думок.

      Автор: Наталія Кадя
      Джерело: Facebook

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      Теги: Новости Украины Публикации Психология
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