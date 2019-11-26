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      Як зібрати сили в кулак та змінити своє життя на краще

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      Книги, які змотивують вас діяти негайно / Unsplash

      З приходом холодів скорочується день і організму складніше мобілізувати свої сили. Відтак ми стаємо менш активними і обіцяємо собі змінити своє життя… з нового року, наприклад.

      А якщо я скажу, що все це маячня і зробити стрибок у якості життя можна будь-коли? Пропоную кілька книжок, які підштовхнуть вас на шляху до змін на краще.

      Зверніть увагу! SMM, marketing та IT: як увійти в сучасну професію, прочитавши одну книжку

      Лоретта Граціано Брюнінг "Керуй гормонами щастя"

      керуй гормонами щастя

      Найперше, що варто зробити на шляху до щасливого життя, – це навчитися бути щасливим. Здавалося б, що може бути простіше. Але безліч людей щодня шукають, кого б звинуватити у своїх негараздах і проблемах, від чого пригнічується емоційний фон. Професорка Лоретта Граціано Брюнінг пояснює, що в усіх негараздах та емоціях, які ми через них переживаємо, винен наш мозок. Точніше, саме мозок продукує емоції та підштовхує нас до їх отримання.

      Ви замислювалися, чому іноді з'являється бажання когось обійняти або навпаки відвернутися? Чому в однакових ситуаціях мозок або заряджає вас ентузіазмом, або говорить, що у вас нічого не вийде?

      Вся річ у хімії, у нейромедіаторах, які впорскують у мозок дофамін, серотонін, окситоцин та ендорфін. Чотири елементи, які допомагають нам бути щасливими. Ця книжка навчить правильно стимулювати виділення цих елементів у мозок, а отже – контролювати власне життя.

      Ірина Якутенко "Воля та самоконтроль"

      воля та самоконтроль

      Ще один ризик на шляху до кращого життя – спокуси. Вони всюди! Чому одному легко відмовитися від спокус світу, а інший не в змозі їм протистояти? Авторка доводить, що причина в генах та роботі мозку. Кожна людина має певні фізіологічні та біохімічні особливості, відтак нейромедіатори, про які ми вже згадували, працюють по-різному. Одній людині достатньо з'їсти маленьке тістечко, щоб відчути задоволення, а іншій мало кілограма цукерок. Але підсумок один: "тваринна" частина мозку – лімбічна система, яка вимагає задоволення просто тут і зараз, частіше бере гору над "найрозумнішою" зоною – префронтальною корою, яка пам'ятає, що миттєве задоволення загрожує великим життєвим планам.

      Цікаво знати: "Влада і насолода": книжка про те, як інші керують нами і як ми керуємо іншими

      Ця книжка вчить самоконтролю. Тут чимало рекомендацій, як можна ефективно утримуватися від спокус саме вам і домагатися довгострокових цілей, незважаючи на проблеми з самоконтролем.

      Мел Роббінс "Правило 5 секунд"

      правило 5 секунд

      Все просто – якщо у вас з'явилося бажання щось зробити, ви повинні почати діяти протягом 5 секунд. Інакше ваш мозок вб'є це бажання, сприйнявши як щось зайве та непотрібне цієї миті. Це набутий людиною механізм самозбереження, який має назву "інстинкт": або дієш, або помреш. Проте з еволюцією людина навчилася сумніватися і заглушати інстинкти. І це працює не завжди на користь.

      Мел Роббінс пояснює, що інстинкт мобілізує всі сили організму для дії. Саме на ці 5 секунд організм викидає купу енергії для досягнення мети. У ці 5 секунд працює не лише ваш мозок, працює весь організм. І саме тому варто діяти саме в цей момент.

      Звичайно, не варто піддаватися абсолютно кожному інстинкту. Адже є й ті, які можуть вам нашкодити. Ця книжка навчить розрізняти корисні інстинкти та діяти впевнено, без жодних сумнівів у цьому п'ятисекундному "вікні можливостей".

      Автор: Тимур Курганов

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      Автор: Под обложкой
      Теги: Новости Украины Публикации Книги Мотивация Новости культуры
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