Как изменились цены на продукты в 2019 году: статистика
Больше всего в 2019 году выросли цены на яблоки, гречку и картошку. Стоимость лука и моркови снизилась.
Государственная служба статистика обнародовала данные о средних потребительских ценах на товары и услуги в Украине в декабре 2019 года.
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Цены выросли на:
- Яблоки – на 77,4% до 16,3 гривен за килограмм;
- Крупу гречневую – на 70,1% до 27,8 гривен за килограмм;
- Картофель – на 69,2% до 16,3 гривен за килограмм.
В то же время цены снизились на:
- Лук – на 46,7% до 9 гривен за килограмм;
- Морковь – на 46,4% до 6,4 гривен за килограмм;
- Свеклу – на 40,4% до 6,5 гривен за килограмм;
- Капусту – на 31,6% до 6,1 гривен за килограмм.
- Яйца – на 14,2% до 21,1 гривен за десяток.
Кроме того, за 2019 год сигареты премиум-класса подорожали на 19,7% до 47,5 гривен за пачку, а цены на водку выросли на 1,8% до 92,3 гривен за 0,5 литра.
Пиво подорожало с начала года на 13,6% до 17,2 гривен за бутылку.
Интересно! Расходы украинцев на еду и безалкогольные напитки составляли 46,2% от их общих расходов в первом полугодии 2019 года. В то же время жители Евросоюза на еду и напитки тратят 12,1% от своих общих расходов. Больше – по ссылке.