Как изменился средний размер платежки за коммуналку

В ноябре 2019 года средняя семья получила платежку на 2 тысячи гривен за коммунальные услуги. Эта сумма больше в 2,2 раза, чем в октябре.

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии, в ноябре составили 2044,7 гривен, а в октябре – 938,9 гривен, сообщили в Государственной службе статистики Украины.

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Задолженность населения по оплате за коммунальные услуги на конец ноября 2019 года составила 60,1 миллиардов гривен. Это на 8 миллиардов гривен больше, чем месяцем ранее.

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Украинцы задолжали:

26,2 миллиардов гривен за поставки природного газа;

18,9 миллиардов гривен за централизованное отопление и снабжение горячей водой;

5 миллиардов гривен за содержание домов и сооружений и придомовых территорий;

4,2 миллиарда гривен за централизованное снабжение холодной воды и водоотведения;

0,8 миллиарда гривен за вывоз бытовых отходов;

5 миллиардов гривен за поставки электроэнергии.

Всего в ноябре 2019 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 7,4 миллиарда гривен, а за поставки электроэнергии – 3,2 миллиарда гривен.

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