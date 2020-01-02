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      Как изменился средний размер платежки за коммуналку

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      Как изменился средний размер платежки за коммуналку / ua.news

      В ноябре 2019 года средняя семья получила платежку на 2 тысячи гривен за коммунальные услуги. Эта сумма больше в 2,2 раза, чем в октябре.

      Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги, с учетом электроэнергии, в ноябре составили 2044,7 гривен, а в октябре – 938,9 гривен, сообщили в Государственной службе статистики Украины.

      Читайте также: Изменения в предоставлении коммунальных услуг: за что и кому платить

      Задолженность населения по оплате за коммунальные услуги на конец ноября 2019 года составила 60,1 миллиардов гривен. Это на 8 миллиардов гривен больше, чем месяцем ранее.

      Важно! Как проверить, есть ли ваша фамилия в открытом реестре должников – читайте здесь.

      Украинцы задолжали:

      • 26,2 миллиардов гривен за поставки природного газа;
      • 18,9 миллиардов гривен за централизованное отопление и снабжение горячей водой;
      • 5 миллиардов гривен за содержание домов и сооружений и придомовых территорий;
      • 4,2 миллиарда гривен за централизованное снабжение холодной воды и водоотведения;
      • 0,8 миллиарда гривен за вывоз бытовых отходов;
      • 5 миллиардов гривен за поставки электроэнергии.

      Всего в ноябре 2019 года украинцы уплатили за жилищно-коммунальные услуги 7,4 миллиарда гривен, а за поставки электроэнергии – 3,2 миллиарда гривен.

      борги за компослуги пеня за комуналкуКак растет пеня за несвоевременную уплату за коммунальные / Инфографика 24 канала

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Коммунальные услуги Новости политики Статистика Водоснабжение Тарифы Тарифы на газ Деньги
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