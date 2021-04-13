Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає що Київ нічим не провокував Москву у 2014 року. Проте незаконна окупація таки відбулась. Інша ситуація склалась би, якби Україна вже до 2014 року стала членом НАТО.

Про це глава МЗС повідомив в інтерв'ю іспанському виданню. Інформацію про те, що Росію спровокували, вважає Кулеба, поширюють або російські пропагандисти, або недалекоглядні люди.

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Україна нічим не провокувала Росію, – Кулеба

Кулеба наголосив, що й Іспанія нічим не провокувала Кремль. Проте росіяни таки втрутились з пропагандою та фейками у ситуацію навколо Каталонії.

Багато інших країн також не провокували Росію, і все ж Москва втручалася в їхні справи. Якби Україна була членом НАТО до 2014 року, Росія не наважилася би напасти,

– зазначив Кулеба.

Єдина надійна гарантія безпеки – НАТО

Міністр наголосив, що зі стратегічної точки зору, єдина надійна гарантія безпеки – це саме вступ до Північноатлантичного Альянсу. Особливо це актуально для України, яка межує з глибоко недемократичними сусідами. Мовиться про Росію та Білорусь.

Україна хоче вирішити ситуацію мирним шляхом

Росія почала стягувати до кордону України найбільшу з 2014 року кількість військ. Кулеба наголосив, що Україна планує вирішити конфлікт мирним шляхом. Щодо мети Кремля, то її важко передбачити. У МЗС Росії вже заявили, що вступ України до НАТО може мати руйнівні наслідки.

Російські війська біля кордону України / Інфографіка 24 каналу