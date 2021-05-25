Відповідні рішення про обмеження польотів почали ухвалювати також різні країни світу. Адже Білорусь порушила міжнародне право. 

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Авіакомпанії відмовляються літати в Білорусь

До Білорусі та через її територію відмовляються літати компанії з десятка країн Європи, Казахстану та Сінгапуру. Серед них: 

  • AirAstanа, Казахстан;
  • AirBaltic, Латвія;
  • AirFrance, Франція;
  • AviaSolutions, Кіпр;
  • Austrian Airlines, Австрія;
  • British Airways, Велика Британія;
  • Finnair, Фінляндія;
  • KLM, Нідерланди;
  • KlasJet, Литва;
  • LOT, Польща;
  • Lufthansa, Німеччина;
  • SAS, Швеція;
  • Singapore Airlines, Сінгапур;
  • WizzAir, Угорщина.

Ба більше, відомо також, що до них долучились іспанська компанія Iberia та японська All Nippon Airways.

Коротко про обмеження польотів через дії Білорусі