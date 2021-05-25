Відповідні рішення про обмеження польотів почали ухвалювати також різні країни світу. Адже Білорусь порушила міжнародне право.
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Авіакомпанії відмовляються літати в Білорусь
До Білорусі та через її територію відмовляються літати компанії з десятка країн Європи, Казахстану та Сінгапуру. Серед них:
- AirAstanа, Казахстан;
- AirBaltic, Латвія;
- AirFrance, Франція;
- AviaSolutions, Кіпр;
- Austrian Airlines, Австрія;
- British Airways, Велика Британія;
- Finnair, Фінляндія;
- KLM, Нідерланди;
- KlasJet, Литва;
- LOT, Польща;
- Lufthansa, Німеччина;
- SAS, Швеція;
- Singapore Airlines, Сінгапур;
- WizzAir, Угорщина.
Ба більше, відомо також, що до них долучились іспанська компанія Iberia та японська All Nippon Airways.
Коротко про обмеження польотів через дії Білорусі
- 24 травня Литва заборонила всі авіарейси, що проходять через Білорусь. Рішення почало діяти опівночі 25 травня.
- 24 травня 8 держав заявили, що вимагають зупинити будь-які польоти над Білоруссю.
- Велика Британія 24 травня ввела нові санкції проти 99 фізичних і юридичних осіб з Білорусі. Ба більше, влада хоче закрити авіапростір з країною.
- 25 травня Кабмін України ухвалив рішення припинити авіасполучення з Білоруссю. З опівночі 26 травня українським авіакомпаніям та літакам заборонять польоти у повітряному просторі держави-сусідки.