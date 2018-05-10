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Какие чаи могут укрепить иммунитет: простые рецепты приготовления

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Какие чаи могут укрепить иммунитет
Какие чаи могут укрепить иммунитет / unsplash.com

Травяные чаи для иммунитета будут полезны для укрепления всего организма и противостояния болезням.

Все составляющие можно приобрести в аптеке, пишет "Страна здоровья". По желанию можно добавить сахар или мед в напиток.

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Земляничный

Для приготовления этого чая необходимо 10 грамм сушеных листьев земляники, 2 грамма зверобоя, 2 грамма мяты. Все это залить кипятком (200 миллилитров) и настоять 7-10 минут

Вересковый

Необходимо взять 2 грамма сушеных цветков вереска, 2 г сушеных листьев шиповника, 10 грамм сушеных листьев земляники. Залить кипятком (200 миллилитров). Дать напитку настояться 5-10 минут.

Витаминный

Для приготовления этого чая возьмите 20 граммов сушеных плодов шиповника, 10 грамм сушеных плодов рябины, 5 г сушеных листьев душицы. Плоды рябины измельчить. 

via GIPHY

Все ингредиенты залить кипятком (200 миллилитров) и проварить 5 минут. После этого добавить листья душицы и настаивать 10 минут.

Рябиновый

Возьмите 30 граммов сушеных ягод рябины обыкновенной, 5 г сушеных ягод малины, 2 г сушеных листьев черной смородины. Залить все это необходимо кипятком ( 200 миллилитров). Настаивайте напиток в течение 5-7 минут.

Эти травяные чаи хорошо влияют на обмен веществ в организме, а также являются противосклеротическими средствами.

К слову, врачи рекомендуют людям, которые страдают диабетом второго типа или просто повышен сахар в крови, добавить в свой рацион ромашковый чай.

Теги: Здоровье LifeStyle Здоровая жизнь Здоровое питание
Источник: 24 Канал
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