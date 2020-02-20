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      Какие товары Украина больше всего экспортировала в 2019 году: список

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      Больше всего в 2019 году Украина экспортировала кукурузу / pinterest.ru

      В 2019 году Украина больше всего экспортировала продукты агропромышленности. Первенство получила кукуруза – на 5,2 миллиарда долларов.

      Торговый представитель Украины Тарас Качка в фейсбуке сообщил, что в целом украинские производители продали за границу 32 миллиона тонн кукурузы. Этот показатель на 11 миллионов тонн больше, чем в 2018 году.

      К теме: Украинский экспорт: как развивается зона свободной торговли с ЕС

      Большинство кукурузы Украина экспортировала в ЕС – 15 миллионов тонн. В Китай продали 4,2 миллиона тонн, а в Египет – 3,8 миллиона тонн. В денежном выражении экспорт кукурузы вырос на 1,7 миллиарда долларов.

      Товары, которые Украина больше всего экспортировала в 2019 году: список

      1. Кукуруза – 5,2 миллиарда долларов;
      2. Подсолнечное масло – 3,78 миллиарда долларов;
      3. Пшеница – 3,65 миллиарда долларов;
      4. Окатыши из железной руды – 1,6 миллиарда долларов;
      5. Концентраты железные – 1,42 миллиарда долларов;
      6. Железные кабели – 1,32 миллиарда долларов;
      7. Полуфабрикаты из углеродистой стали катаные или полученные непрерывным литьем – 1,29 миллиарда долларов;
      8. Рапс – 1,26 миллиарда долларов;
      9. Соевые бобы – 1,16 миллиарда долларов;
      10. Жмых из подсолнечных семян – 0,975 миллиарда долларов.

      Подсолнечное масло больше всего продали в Индию, ЕС и Китая. Пшеницу Украина экспортировала в Турцию, Бангладеш и Египет.

      Качка отметил, что в топ-100 товаров на уровне 10 знаков присутствуют и товары с добавленной стоимостью: вагоны, телефонные аппараты и двигатели.

      Интересно! В целом Украина в 2019 году экспортировала товаров более чем на 50 миллиардов долларов, а импортировала на почти 61 миллиард долларов. Ключевыми торговыми партнерами Украины стали Китай, Россия и Германия, объем торгов с которыми составил более 28% от общего. Список ключевых торговых партнеров Украины в 2019 году – ищите по ссылке.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Китай Новости Украины Деньги Новости политики Индия Евросоюз Египет Экспорт
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