Какие товары Украина больше всего экспортировала в 2019 году: список

В 2019 году Украина больше всего экспортировала продукты агропромышленности. Первенство получила кукуруза – на 5,2 миллиарда долларов.

Торговый представитель Украины Тарас Качка в фейсбуке сообщил, что в целом украинские производители продали за границу 32 миллиона тонн кукурузы. Этот показатель на 11 миллионов тонн больше, чем в 2018 году.

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Большинство кукурузы Украина экспортировала в ЕС – 15 миллионов тонн. В Китай продали 4,2 миллиона тонн, а в Египет – 3,8 миллиона тонн. В денежном выражении экспорт кукурузы вырос на 1,7 миллиарда долларов.

Товары, которые Украина больше всего экспортировала в 2019 году: список

Кукуруза – 5,2 миллиарда долларов; Подсолнечное масло – 3,78 миллиарда долларов; Пшеница – 3,65 миллиарда долларов; Окатыши из железной руды – 1,6 миллиарда долларов; Концентраты железные – 1,42 миллиарда долларов; Железные кабели – 1,32 миллиарда долларов; Полуфабрикаты из углеродистой стали катаные или полученные непрерывным литьем – 1,29 миллиарда долларов; Рапс – 1,26 миллиарда долларов; Соевые бобы – 1,16 миллиарда долларов; Жмых из подсолнечных семян – 0,975 миллиарда долларов.

Подсолнечное масло больше всего продали в Индию, ЕС и Китая. Пшеницу Украина экспортировала в Турцию, Бангладеш и Египет.

Качка отметил, что в топ-100 товаров на уровне 10 знаков присутствуют и товары с добавленной стоимостью: вагоны, телефонные аппараты и двигатели.

Интересно! В целом Украина в 2019 году экспортировала товаров более чем на 50 миллиардов долларов, а импортировала на почти 61 миллиард долларов. Ключевыми торговыми партнерами Украины стали Китай, Россия и Германия, объем торгов с которыми составил более 28% от общего. Список ключевых торговых партнеров Украины в 2019 году – ищите по ссылке.