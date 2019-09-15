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      Каким будет курс доллара на следующей неделе

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      Каким будет курс доллара в Украине с понедельника, 16 сентября
      Каким будет курс доллара в Украине с понедельника, 16 сентября / dniprograd.org

      Курс доллара по отношению к гривне снизится на следующей неделе, то есть с 16 сентября. Так, на межбанке доллар будет торговаться около 24,6 гривны.

      А наличный доллар в банках может торговаться около 24,3-24,6 гривны, рассказал в комментарии "РБК-Украина" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

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      В последние дни рынок получил очевидное подтверждение заявления Нацбанка Украины о том, что он не собирается защищать никакие конкретные уровни курса, сказал аналитик.

      "Регулятор продолжает покупать валюту на рынке для пополнения резервов, но это не помешало доллару благодаря рыночной тенденции опуститься ниже 25 гривен. После того, как на межбанке в начале пятничных торгов доллар опустился ниже 24,7 гривны, он вернулся к уровням, которых не было с конца января 2016 года", – рассказал Иосуб.

      С 7 сентября по 13 сентября, то есть с пятницы по пятницу, официальный курс доллара США, установленный НБУ, снизился с 25,31 гривны до 24,83 гривны, то есть – на 1,9%.

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      Теги: Новости Украины НБУ Доллар-Гривна Доллар Курсы валют Деньги
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