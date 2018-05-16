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Дід Панас

Яку "бальшую спасібу" отримав німецький міністр закордонних справ від Путіна

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путін і Зігмар Ґабріель
путін і Зігмар Ґабріель / ТВ Центр

Пам'ятаєте, я загадав, що після своєї відставки з посади міністра закордонних справ ФРН, Зігмар Ґабріель має отримати "бальшую спасібу" від х**ла за вірну службу – на кшталт тієї, яку отримав Герхард Шредер?

Ну так осьо вона.

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Сьогодні стало відомо, що Ґабріель стане членом правління дочірньої компанії концерну Siemens – найросійськішої з німецьких фірм.

Сіменс, який має шалені преференції в мордорі, насправді, давно вже має сидіти під санкціями за постачання газотурбін до Криму (пам'ятаєте, як вони відбріхувались, що, мовляв, нічого не знають, турбіни постачали зовсім для іншого... і тоді саме Ґабріель зробив усе можливе та неможливе, аби їм "повірили"), а власники цього концерну є найпотужнішими в Німеччині супротивниками санкцій.

І, до речі, подейкують, що саме вони переконували Анґелу Меркель висловити оте "запрошення" сирійцям, обіцяючи "економічне диво" за допомоги молодих-кваліфікованих-працелюбних сирійських робочих рук.

А кажете, не х**лова то "операція" була...

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Автор: Дід Панас
Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Скандал Публикации Санкции
Источник: Дід Панас
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Новости за 16 мая
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