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      24 Канал Блоги Евгений Клопотенко
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ
      Евгений Клопотенко

      Яку м'ясну страву приготувати на новорічний стіл: чотири неймовірні рецепти від Клопотенка

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      Готуйте новорічне меню завчасно / Фото з відкритих джерел

      Агов, Новий рік майже завтра. Вже треба вирішувати, що готувати. Бо знаю я вас: залишите все на останній день, а потім будете панікувати.

      Чарівний Євген Клопотенко подбав про вас і взагалі цей парубок молодець. Весь грудень він буде ділитися з вами класними новорічними стравами. Щоб все у вас було смачно. Почнемо з головної м'ясної страви. Тут чотири варіанти. Обирайте.\

      Зверніть увагу: Швидкі та вишукані страви від Євгена Клопотенка

      М'ясний рулет – це вау. Виглядає неперевершено. На смак неперевершений. Готується просто. Ви та гості будете ридати від захвату. Бо окрім того, що саме м'ясо соковите, там ще ягоди всередині, які додають смаку та емоцій. Кизил, якщо що, можна замінити на вишні.

      рулет м'ясний

      Запечена курочка – це новорічний маст. Бо яке то свято, якщо курочки на столі немає? Ця курочка з гарбузом та цибулею всередині, крутим вершковим смаком та хрумкою скоринкою.

      курка

      Божественна буженина. Ніжненька, пряна, з яблучним конфітюром, розмарином, анісом, корицею, медом, часником та лаймом. У мене аж в голові запаморочилося, як згадав той смак. Кайф.

      буженина

      Індича грудка класна, якщо вона з сухофруктами, білим вином та журавлинним соусом. Навіть не намагайтеся уявити. Просто спробуйте.

      Експерементуйте: Ваші смакові рецептори вибухнуть від задоволення: незвичні страви від Євгена Клопотенка

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      Автор: Евгений Клопотенко
      Теги: Публикации Food and Drinks Новогодние праздники
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