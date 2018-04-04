Разница в ментальности: что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс

Есть вещи, которые все-таки радуют. Например, то, что последние 4 года избавили нас от иллюзий, кто есть друзья, а кто враги. Кто всегда рядом, а кто попутчик. Кто подставит плечо, а кто ударит в спину в случае чего, ну, или нарисует на двери крестик мелом.

К вящему удовольствию могу заметить, что абсолютное большинство моих друзей оказалось на моей стороне баррикад.

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Речь не о Майдане, не о языковых битвах – речь о векторе развития. Речь о необходимости коренных изменений. Речь о том, чтобы прошлое перестало калечить наше общество. Об оккупации и аннексии. О том, что у русского народа есть территория для самоопределения и идентичности.

Несмотря на расхождения в деталях, все мы ищем путь, связанный с реформированием, независимостью, уходом от диктатуры и демократическим развитием общества.

На этом фоне забавно наблюдать фонтанирующий запоребрик и их отчаянные попытки укусить. Целые сообщества нечисты, у которых и других тем-то нет...

Рад, что маски сняты. Рад, что не надо пачкать руки при рукопожатиях. А ведь это мы еще Воронеж не бомбили!

А что будет, когда мы возьмем под контроль Донбасс? Предвкушаю. А ведь возьмем...

В общем, граница идет не по земле. Она в ментальности.

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