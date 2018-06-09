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Yanair начала выполнять рейсы Львов – Батуми

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Yanair ввела прямой рейс Львов – Батуми
Yanair ввела прямой рейс Львов – Батуми / Коллаж 24 Канал

Авиакомпания Yanair с 8 июня начала выполнять прямые регулярные рейсы между Львовом и Батуми.

Об этом сообщает avianews.com.

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Рейсы Львов - Батуми будут выполняться один раз в неделю по пятницам. С 19 июня будет добавлен рейс, который будет выполняться по вторникам. Распорядок рейсов составлен до 28 сентября включительно.

Нам было трудно отказаться от многочисленных заявок аэропорта "Львов" и пожеланий наших пассажиров в Батуми, которые были вынуждены лететь в Киев и возвращаться во Львов транзитом. Именно поэтому мы пострарались удовлетворить спрос и открыли прямой рейс во Львов. Теперь львовяне смогут посетить солнечный Батуми и заснеженные горы Кавказа,
– сообщил коммерческий директор Yanair Тарас Стригуненко.

Цена билетов Yanair на перелет по маршруту Львов – Батуми и обратно начинается от 179 долларов и включает питание и перевозки груза до 23 килограмм.

Напомним, первый прямой рейс "Международных авиалиний Украины" из Киева в Торонто состоялся 6 июня. Самолет вылетел из "Борисполя" в 11:20 и прибыл в самый большой канадский город в 14:35.

Теги: Новости Украины авиация Путешествия Новости Львова Новости Грузии
Источник: 24 Канал
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