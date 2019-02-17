Yanair запустит новые рейсы из Одессы

Украинская авиакомпания Yanair планирует запустить новые рейсы из Одессы в Ереван. Летнее расписание стартует 20 мая из Одессы.

Об этом сообщили на сайте ЦТС.

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Стоит отметить, что рейсы будут осуществляться по понедельникам один раз в неделю. Вылет из Одессы в 9:00, а из столицы Армении – в 13:00 по местному времени.

Ранее авиаперевозчик открыл продажу билетов на рейсы в Батуми из Киева, Харькова и Одессы, а также из Одессы в Тбилиси, которые стартуют в апреле-июне 2019 года.

К слову, в рамках программы развития региональных аэропортов количество рейсов аэродроме в Белой Церкви должно увеличиться с 73 до 300 операций в год. Следовательно, открытие международного пункта пропуска в Белой Церкви состоится осенью 2019 года.