Японія спустить тонни радіоактивної води з "Фукусіми" в море
Японія схвалила план щодо того, аби спустити понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води в море. Наразі вона перебуває на територіх зруйнованої атомної електростанції "Фукусіма".
Відповідну воду використовували для охолодження ядерного палива. Наразі її обробляють у межах складного процесу фільтрації.
До теми Влада Японії хоче спустити воду з "Фукусіми" в океан, активісти – проти, – ЗМІ
Результатом процесу є видалення більшості радіоактивних елементів. Проте деякі залишаються, зокрема тритій.
Воду зберігають в резервуарах, але очікують, що вони будуть заповнені до 2022 року. Наразі у резервуарах зберігають приблизно 1,3 мільйона тонн води.
Яка реакція на ініціативу щодо скидання води
Водночас проти плану щодо скидання води в море виступили Китай та Південна Корея виступили. Рибальська промисловість країни також побоюється, що споживачі відмовляться купувати продукцію з регіону.
Екологічні групи, такі як "Грінпіс", проти випуску води в океан.
Водночас, план має підтримку Міжнародного агентства з атомної енергії, яке заявляє, що викиди подібні до утилізації стічних вод на інших заводах по всьому світу.
Токіо заявляє, що роботи почнуться приблизно через два роки.
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