Японія схвалила план щодо того, аби спустити понад мільйон тонн очищеної радіоактивної води в море. Наразі вона перебуває на територіх зруйнованої атомної електростанції "Фукусіма".

Відповідну воду використовували для охолодження ядерного палива. Наразі її обробляють у межах складного процесу фільтрації.

До теми Влада Японії хоче спустити воду з "Фукусіми" в океан, активісти – проти, – ЗМІ

Результатом процесу є видалення більшості радіоактивних елементів. Проте деякі залишаються, зокрема тритій.

Воду зберігають в резервуарах, але очікують, що вони будуть заповнені до 2022 року. Наразі у резервуарах зберігають приблизно 1,3 мільйона тонн води.

Яка реакція на ініціативу щодо скидання води

Водночас проти плану щодо скидання води в море виступили Китай та Південна Корея виступили. Рибальська промисловість країни також побоюється, що споживачі відмовляться купувати продукцію з регіону.

Екологічні групи, такі як "Грінпіс", ​​ проти випуску води в океан.

Водночас, план має підтримку Міжнародного агентства з атомної енергії, яке заявляє, що викиди подібні до утилізації стічних вод на інших заводах по всьому світу.

Токіо заявляє, що роботи почнуться приблизно через два роки.