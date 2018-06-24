Япония – Сенегал: видео голов и моментов матча

Сборные Японии и Сенегала тоже начали забивать голы с начала матча. Первыми же отличились африканские футболисты.

Сенегал вышел вперед, после того, как мяч от Саньо Мане залетел в ворота. Все началось с защитников сборной Японии, когда после подачи с углового мяч попал к Сабали, который пробил по воротам. Еще одной ошибкой в этом моменте отличилсч вратарь японцев Кавасима, который не сумел зафиксировать мяч, а неудачно выбил его на ногу Мане. От последнего мяч и залетел в ворота.

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Гол Мане в ворота сборной Японии

#JPNSEN Sadio Mane on score first goal Senegal 1-0 Japan pic.twitter.com/MTp3wQED4A — Rizuan Khatulpica (@khatulpica) 24 червня 2018 р.

Сравняла счет сборная Японии усилиями Инуи. С части поля Японии последовал мощный заброс мяча сразу в штрафную соперника, где его сумел принять Нагатомо. Японец обыграл двух соперников и оставил мяч под удар Инуи, который пробил в дальний нижний угол ворот.

Гол Инуи в ворота Сенегала