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      Как через YASNO оплатить электроэнергию: инструкция

      - Читати новину українською
      Как онлайн оплатить свет / innovationlawllp.com

      Украинцы должны передать показатели счетчика на электроэнергию до 4 апреля. Через сервис YASNO жители Киева, Днепропетровской и Донецкой областей могут сделать это онлайн. Там же можно оплатить услугу.

      Передать показатели счетчика и заплатить за свет можно в личном кабинете на сайте YASNO или через мобильное приложение.

      Важно Как войти в личный кабинет на 104.ua: экспресс-регистрация

      Как передать показатели электросчетчика через сайт YASNO:

      • зайдите на сайт;
      • выберите регион (город Киев, Днепропетровская область или Донецкая область);
      • укажите личный счет и свой контактный номер телефона;
      • выберите зонность счетчика и введите его показатели.

      Оплата электроэнергии может быть осуществлена двумя способами:

      • чтобы оплатить существующий счет, нужно выбрать функцию "Оплатить". Сайт перенаправит на защищенную страницу банка, где будет осуществлена оплата счета;
      • после выбора функции "Оплатить", сайт перенаправит на страницу, где можно ввести показатели и расчет для оплаты нового счета на защищенной странице банка.

      Контакт-центр по телефонам: (044/067/066) 277-18-18. Операторы принимают звонки с 9 до 18 без перерыва и выходных.

      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Коммунальные услуги Электроэнергия
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