Как через YASNO оплатить электроэнергию: инструкция

Украинцы должны передать показатели счетчика на электроэнергию до 4 апреля. Через сервис YASNO жители Киева, Днепропетровской и Донецкой областей могут сделать это онлайн. Там же можно оплатить услугу.

Передать показатели счетчика и заплатить за свет можно в личном кабинете на сайте YASNO или через мобильное приложение. Важно Как войти в личный кабинет на 104.ua: экспресс-регистрация Как передать показатели электросчетчика через сайт YASNO: зайдите на сайт;

выберите регион (город Киев, Днепропетровская область или Донецкая область);

укажите личный счет и свой контактный номер телефона;

выберите зонность счетчика и введите его показатели. Оплата электроэнергии может быть осуществлена двумя способами: чтобы оплатить существующий счет, нужно выбрать функцию "Оплатить". Сайт перенаправит на защищенную страницу банка, где будет осуществлена оплата счета;

после выбора функции "Оплатить", сайт перенаправит на страницу, где можно ввести показатели и расчет для оплаты нового счета на защищенной странице банка. Контакт-центр по телефонам: (044/067/066) 277-18-18. Операторы принимают звонки с 9 до 18 без перерыва и выходных.