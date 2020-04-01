Как через YASNO оплатить электроэнергию: инструкция
Украинцы должны передать показатели счетчика на электроэнергию до 4 апреля. Через сервис YASNO жители Киева, Днепропетровской и Донецкой областей могут сделать это онлайн. Там же можно оплатить услугу.
Передать показатели счетчика и заплатить за свет можно в личном кабинете на сайте YASNO или через мобильное приложение.
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Как передать показатели электросчетчика через сайт YASNO:
- зайдите на сайт;
- выберите регион (город Киев, Днепропетровская область или Донецкая область);
- укажите личный счет и свой контактный номер телефона;
- выберите зонность счетчика и введите его показатели.
Оплата электроэнергии может быть осуществлена двумя способами:
- чтобы оплатить существующий счет, нужно выбрать функцию "Оплатить". Сайт перенаправит на защищенную страницу банка, где будет осуществлена оплата счета;
- после выбора функции "Оплатить", сайт перенаправит на страницу, где можно ввести показатели и расчет для оплаты нового счета на защищенной странице банка.
Контакт-центр по телефонам: (044/067/066) 277-18-18. Операторы принимают звонки с 9 до 18 без перерыва и выходных.
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