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      Є простий спосіб вдосконалити ваш мозок, – Le Figaro

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      Як пазли впливають на мозок людини
      Як пазли впливають на мозок людини / Getty images

      Головоломка "пазли" допомагає мозку людини розвинути здібності і працювати ефективніше.

      Складання пазлів дуже корисне для мозку! Це доводить дослідження відомого психолога Патріка Фісслера з Ульмського університету в Німеччині,
      – пише у свої статті журналістка Le Figaro Дельфіна Шайє.

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      Вона відзначає, що вчений, аби зробити такий висновок, протестував практику складання пазлів на здорових дорослих людях, незнайомих з цією, здавалося б, дитячою грою. 100 учасників пройшли тести для оцінки їхніх когнітивних здібностей. Потім половина з них збирала пазли протягом 5 тижнів не менше години на день, й учасники пройшли тести знову. Вчений порівняв результати двох груп піддослідних та виявив, що така головоломка стимулює одразу вісім (!) зорово-просторових функцій, у тому числі – здатність сприйняття, гнучкість, оперативну пам'ять, швидкість мислення і ротацію (уявлення, в якому напрямку повернути пазл).

      Однак доктор Бернар Круазіль, невролог з Університетської лікарні Ліону та спеціаліст з когнітивного старіння, застерігає від поспішних висновків:

      Це не обов'язково означає, що дані компетенції покращаться в повсякденному житті,
      – підкреслює він, бо "якщо ви граєте в гольф, то не обов'язково станете чемпіоном з тенісу".

      "Тим не менш, на думку доктора Круазіля, боротьба з "бездіяльністю когнітивних здатностей" – головна мета суспільної охорони здоров'я. Щоб змусити свій мозок працювати ефективніше, він радить кидати йому різні виклики, беручи на себе виконання нових або все складніших дій", – вказує журналістка Le Figaro.

      І далі підсумовує:

      Дослідження Патріка Фісслера показує, що отримана користь безпосередньо пов'язана зі складністю пазлу.

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      Автор: Мировые Медиа
      Теги: Публикации Мозг Наука
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