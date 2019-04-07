Є простий спосіб вдосконалити ваш мозок, – Le Figaro

Головоломка "пазли" допомагає мозку людини розвинути здібності і працювати ефективніше.

Складання пазлів дуже корисне для мозку! Це доводить дослідження відомого психолога Патріка Фісслера з Ульмського університету в Німеччині,

– пише у свої статті журналістка Le Figaro Дельфіна Шайє.

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Вона відзначає, що вчений, аби зробити такий висновок, протестував практику складання пазлів на здорових дорослих людях, незнайомих з цією, здавалося б, дитячою грою. 100 учасників пройшли тести для оцінки їхніх когнітивних здібностей. Потім половина з них збирала пазли протягом 5 тижнів не менше години на день, й учасники пройшли тести знову. Вчений порівняв результати двох груп піддослідних та виявив, що така головоломка стимулює одразу вісім (!) зорово-просторових функцій, у тому числі – здатність сприйняття, гнучкість, оперативну пам'ять, швидкість мислення і ротацію (уявлення, в якому напрямку повернути пазл).

Однак доктор Бернар Круазіль, невролог з Університетської лікарні Ліону та спеціаліст з когнітивного старіння, застерігає від поспішних висновків:

Це не обов'язково означає, що дані компетенції покращаться в повсякденному житті,

– підкреслює він, бо "якщо ви граєте в гольф, то не обов'язково станете чемпіоном з тенісу".

"Тим не менш, на думку доктора Круазіля, боротьба з "бездіяльністю когнітивних здатностей" – головна мета суспільної охорони здоров'я. Щоб змусити свій мозок працювати ефективніше, він радить кидати йому різні виклики, беручи на себе виконання нових або все складніших дій", – вказує журналістка Le Figaro.

І далі підсумовує:

Дослідження Патріка Фісслера показує, що отримана користь безпосередньо пов'язана зі складністю пазлу.

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