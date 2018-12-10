ЕС ввел санкции против организаторов "выборов" на Донбассе: кто попал в список
Евросоюз официально опубликовал список лиц, которые попали под санкции за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.
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Ранее 24 канал сообщал, что министры иностранных дел стран ЕС 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.
"После организации 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Донецкой Народной Республике" и "Луганской Народной Республике" Совет считает, что девять человек следует добавить в список лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры", – говорится в сообщении.
В санкционный список попали:
- Ольга Позднякова – глава так называемой Центральной избирательной комиссии "ДНР"
- Елена Кравченко – глава так называемой Центральной избирательной комиссии "ЛНР"
- Леонид Пасечник – "избранный главарь "так называемой "ЛНР"
- Владимир Бидевка – председатель так называемого "Народного совета" "ДНР"
- Денис Мирошниченко – председатель так называемого "Народного совета" в "ЛНР"
- Алексей Найденко – заместитель председателя так называемой ЦИК "ДНР"
- Владимир Высоцкий – секретарь так называемой ЦИК "ДНР"
- Максим Свидченко – заместитель председателя так называемой ЦИК в "ЛНР"
- Екатерина Терещенко – секретарь так называемой ЦИК в "ЛНР"
Санкции Евросоюза предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов всех организаторов псевдовыборов. Решение вступило в силу с момента публикации списка.
Напомним, как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донетчине наибольшую поддержку среди "избирателей" (60,85%) "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, между тем неподконтрольные Киеву территории на Луганщине возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник, за которого "проголосовали" 68,9% человек.
Ранее проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власть России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе. Также "псевдовыборы" осуждает Украина, и весь цивилизованный мир.
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20 нояб 2018Пушилин официально стал "главарем" фейковой "ДНР"
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