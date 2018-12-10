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      ЕС ввел санкции против организаторов "выборов" на Донбассе: кто попал в список

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      Санкции против организаторов выборов в ДНР и ЛНР 2018 - список имен
      Список организаторов псевдовыборов на Донбассе, которые попали под санкции ЕС / Фото из открытых источников

      Евросоюз официально опубликовал список лиц, которые попали под санкции за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

      Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

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      Ранее 24 канал сообщал, что министры иностранных дел стран ЕС 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

      "После организации 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Донецкой Народной Республике" и "Луганской Народной Республике" Совет считает, что девять человек следует добавить в список лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры", – говорится в сообщении.

      В санкционный список попали:

      1. Ольга Позднякова – глава так называемой Центральной избирательной комиссии "ДНР"
      2. Елена Кравченко – глава так называемой Центральной избирательной комиссии "ЛНР"
      3. Леонид Пасечник – "избранный главарь "так называемой "ЛНР"
      4. Владимир Бидевка – председатель так называемого "Народного совета" "ДНР"
      5. Денис Мирошниченко – председатель так называемого "Народного совета" в "ЛНР"
      6. Алексей Найденко – заместитель председателя так называемой ЦИК "ДНР"
      7. Владимир Высоцкий – секретарь так называемой ЦИК "ДНР"
      8. Максим Свидченко – заместитель председателя так называемой ЦИК в "ЛНР"
      9. Екатерина Терещенко – секретарь так называемой ЦИК в "ЛНР"

      Санкции Евросоюза предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов всех организаторов псевдовыборов. Решение вступило в силу с момента публикации списка.

      Напомним, как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донетчине наибольшую поддержку среди "избирателей" (60,85%) "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, между тем неподконтрольные Киеву территории на Луганщине возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник, за которого "проголосовали" 68,9% человек.

      Ранее проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власть России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе. Также "псевдовыборы" осуждает Украина, и весь цивилизованный мир.

      КАК РАЗВОРАЧИВАЛИСЬ СОБЫТИЯ ВОКРУГ ПСЕВДОВЫБОРОВ НА ДОНБАССЕ: ХРОНИКА
       
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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Псевдовыборы на оккупированном Донбассе Евросоюз Санкции
      Источник: 24 Канал
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