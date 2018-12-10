Евросоюз официально опубликовал список лиц, которые попали под санкции за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

Решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

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Ранее 24 канал сообщал, что министры иностранных дел стран ЕС 10 декабря утвердили решение о введении санкций против 9 лиц, ответственных за организацию незаконных выборов на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей.

"После организации 11 ноября 2018 года так называемых "выборов" в так называемых "Донецкой Народной Республике" и "Луганской Народной Республике" Совет считает, что девять человек следует добавить в список лиц и организаций, на которые распространяются ограничительные меры", – говорится в сообщении.

В санкционный список попали:

Ольга Позднякова – глава так называемой Центральной избирательной комиссии "ДНР" Елена Кравченко – глава так называемой Центральной избирательной комиссии "ЛНР" Леонид Пасечник – "избранный главарь "так называемой "ЛНР" Владимир Бидевка – председатель так называемого "Народного совета" "ДНР" Денис Мирошниченко – председатель так называемого "Народного совета" в "ЛНР" Алексей Найденко – заместитель председателя так называемой ЦИК "ДНР" Владимир Высоцкий – секретарь так называемой ЦИК "ДНР" Максим Свидченко – заместитель председателя так называемой ЦИК в "ЛНР" Екатерина Терещенко – секретарь так называемой ЦИК в "ЛНР"

Санкции Евросоюза предусматривают запрет на въезд в ЕС и замораживание активов всех организаторов псевдовыборов. Решение вступило в силу с момента публикации списка.

Напомним, как объявили боевики после подсчета якобы 100% бюллетеней, на оккупированной Донетчине наибольшую поддержку среди "избирателей" (60,85%) "получил" ставленник Кремля Денис Пушилин, между тем неподконтрольные Киеву территории на Луганщине возглавит действующий главарь боевиков Леонид Пасечник, за которого "проголосовали" 68,9% человек.



Ранее проведение псевдовыборов осудили на заседании Совета безопасности ООН. Во время заседания восемь стран-членов Европейского Союза призвали власть России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе. Также "псевдовыборы" осуждает Украина, и весь цивилизованный мир.