Пресслужба Єврокомісії повідомила, що у них немає відповідної інформації. Наразі про завершення укладання труб першої нитки "Північного потоку-2" говорив лише російський президент Володимир Путін.

Зауважте Завершення "Північного потоку-2": Путін запевнив, що транзит газу Україною збережеться

Він заявив, що це сталося нібито у п'ятницю, 4 червня. Окрім того, Росія нібито сподівається завершити будівництво газопроводу до кінця 2021.

Тим часом у Міністерстві внутрішніх справ України повідомили про можливі провокації у випадку запуску "Північного потоку-2". Відповідну інформацію надали українські розвідники.

За словами Арсена Авакова, наразі українські правоохоронці розробляють різноманітні сценарії та схеми реагування по об'єктах критичної інфраструктури.

Напевно, Путін захоче пустити газ в обхід України. Тому ми очікуємо, що ніхто не чекатиме, що будуть провокації, спроби терактів на нашій ділянці газопроводу. Коли скажуть: "Дивіться, бачите, тому пускаємо через Північний потік-2",

– сказав Аваков.

Зверніть увагу! Посол України у Німеччині Андрій Мельник заявив, що Київ має мати право голосу у питаннях "Північного потоку-2". Саме тому посадовець вимагає, щоб Україну долучили до переговорів щодо російського газопроводу.