Еврооблигации: что это такое и выгодны ли они Украине

Украина выставит еврооблигации на общую сумму 1,25 миллиардов евро. В правительстве назвали этот шаг успешным из-за низкой процентной ставки. Действительно ли они нужны Украине, читайте в материале 24 канала.

Когда в страны мало денег, а нужно выплачивать кредиты и покрывать дыру в бюджете, на помощь приходят еврооблигации или, как их еще называют, евробонды.

Что такое еврооблигации?

Еврооблигации – это ценные бумаги, один из способов привлечения денег извне. Их может выпускать государство, муниципалитеты или компании. Зато покупают их иностранные инвесторы. Валюта должна быть иностранной для страны, которая выпускает еврооблигации. В нашем случае это любая валюта, кроме гривны. И не обязательно евро, несмотря на название "еврооблигация".

Страна занимает деньги у иностранного инвестора на время под определенный процент. К примеру, Украина в январе 2020 года выпустит еврооблигаций на общую сумму 1,25 млрд евро на 10 лет под 4,375%. То есть мы получим сейчас дополнительных 1,25 миллиардов евро, но за это должны уплатить дополнительных почти 55 миллионов евро ежегодно за начисленные проценты.

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Когда Украина берет кредит, то она берет его у одного кредитора, например в МВФ. При этом стороны могут обсуждать дополнительные условия. Когда же выставляют еврооблигации, то вся сумма займа разбивается на много равных частей. Каждая часть одинакова: процент, условия погашения, срок. Главная разница в том, что в случае кредита мы имеем дело с одной стороной, а в случае облигаций их покупают много различных инвесторов на уже указанных нами условиях.

Еврооблигации или кредит от МВФ?

Выставленные Украиной еврооблигации имеют рекордно низкую процентную ставку. Еще полгода назад ставка по еврооблигациям в евро была 6,75%, а год назад ставка в долларах была 9,75%. Теперь же она составляет 4,375%. Чем стабильнее и надежнее экономика страны, тем ставка ниже. По сути менее чем за год в Украине удалось уменьшить процентную ставку вдвое. Это свидетельствует о доверии со стороны иностранных инвесторов.

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Кредит от МВФ нам в среднем дают под 3%. Да, это меньше, но кроме денег Международный валютный фонд дает рекомендации, которых нужно придерживаться. Среди таких является увеличение пенсионного возраста и продажа газа по европейским ценам. Реформы, которые предлагает МВФ нацелены на поднятие экономики, но этот путь может быть трудным для населения. Поэтому еврооблигации более затратный для государства способ привлечения денег, но ни к чему дополнительному не обязывает.

К тому же Украина пользуется обоими способами привлечения денег извне. В феврале МВФ могут утвердить новую трехлетнюю программу EFF для Украины на 5,5 миллиардов долларов в первом квартале 2020 года.

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Преимущества и недостатки еврооблигаций

В последнее время евро стал основной валютой в платежном балансе Украины. Именно под эту валюту удалось поставить низкие процентные ставки на еврооблигации.

Украина много одолжила у международных кредиторов. В 2019 года пришло время расплачиваться с долгами и наибольшие суммы придется выплатить в течение следующих двух лет. Только МВФ мы должны выплатить 1,4 миллиарда долларов в этом году.

Именно поэтому мы разместили евробонды по самым дешевым в истории Украины процентными ставками. Простыми словами, мы замещаем долги – отдаем дорогие, а берем значительно дешевле. Что выгодно для нашего государства,

– пояснил премьер-министр Алексей Гончарук.

Сейчас еврооблигации являются полезными для стабильности украинской экономики и направления денег на новые реформы. Главным же недостатком является то, что еврооблигации все же требуют от Украины уплаты более высоких процентов, чем кредиты от МВФ.