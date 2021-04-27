Європейці вважають, що це небезпечно для них, – ексдепутат Росії про вступ України в НАТО
Сполучені Штати Америки навряд чи зможуть розв'язати питання щодо інтеграції України в НАТО, адже це варто узгоджувати є європейськими країнами. Водночас європейці вважають, що вступ України до Альянсу є для них небезпечним.
Источник:24 канал
Ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що представники країн Європи негативно ставляться до вступу української держави в НАТО. Зважаючи на це, варто їм пояснювати, для чого це потрібно.
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Чому європейці відчувають небезпеку
За словами Пономарьова, європейці не лише висловлюють негативне ставлення до членства України в НАТО, а й бачать в цьому небезпеку.
На думку міжнародного оглядача, вони переконані, що зближення з українською державою може спровокувати додаткову агресію Росію.
Вони вважають, якщо Україна буде ближчою, то це провокуватиме лише додаткову російську агресію, а вони хочуть умиротворення агресора за будь-яку ціну, лише б всі сиділи тихо,
– заявив він.
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На думку Пономарьова, не дивно, що Росія негативно ставиться до будь-яких кроків щодо розширення НАТО.
Він зауважив, що саме держава-агресор після нападу на Україну у 2014 році спровокувала цей процес, адже тоді більшість українців не підтримували вступ до Альянсу. Натомість тепер значна кількість громадян виступає за такий крок.
Європейці вважають, що вступ України в НАТО небезпечний для них: дивіться відео
Вступ України до НАТО: що відомо
- Україна ще у 2008 році подала заявку про вступ до НАТО. Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- У червні 2020 року українська держава набула статусу партнера з розширеними можливостями Альянсу.
- Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що Рада нацбезпеки й оборони готує рішення щодо ключових заходів України на шляху до членства в Альянсі.
- США підтримують прагнення України до НАТО. Однак там нагадали, що держава ще повинна реалізувати глибокі реформи для членства.
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