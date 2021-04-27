Сполучені Штати Америки навряд чи зможуть розв'язати питання щодо інтеграції України в НАТО, адже це варто узгоджувати є європейськими країнами. Водночас європейці вважають, що вступ України до Альянсу є для них небезпечним.

Ексдепутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що представники країн Європи негативно ставляться до вступу української держави в НАТО. Зважаючи на це, варто їм пояснювати, для чого це потрібно.

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Чому європейці відчувають небезпеку

За словами Пономарьова, європейці не лише висловлюють негативне ставлення до членства України в НАТО, а й бачать в цьому небезпеку.

На думку міжнародного оглядача, вони переконані, що зближення з українською державою може спровокувати додаткову агресію Росію.

Вони вважають, якщо Україна буде ближчою, то це провокуватиме лише додаткову російську агресію, а вони хочуть умиротворення агресора за будь-яку ціну, лише б всі сиділи тихо,

– заявив він.

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На думку Пономарьова, не дивно, що Росія негативно ставиться до будь-яких кроків щодо розширення НАТО.

Він зауважив, що саме держава-агресор після нападу на Україну у 2014 році спровокувала цей процес, адже тоді більшість українців не підтримували вступ до Альянсу. Натомість тепер значна кількість громадян виступає за такий крок.

Європейці вважають, що вступ України в НАТО небезпечний для них: дивіться відео

Вступ України до НАТО: що відомо