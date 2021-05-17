Через тижневу ескалацію конфлікту Рада Європейського Союзу збирається на термінове засідання. Міністри МЗС обговорюватимуть, як допомогти Ізраїлю і Палестині вгамувати насилля.

Созывает заседания глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель. Оно состоится во вторник, 18 мая.

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Как ЕС сможет влиять на деэскалацию

Жозеп Боррель в своем сообщении отметил, что длительная эскалация привела к неприемлемой количества жертв мирного населения. Из-за этого конфликт министры иностранных дел Евросоюза должны собраться на обсуждение. Так, Совет ЕС хочет скоординировать усилия и проговорить план, по которому Европа может способствовать прекращению насилия.

Мы будем координировать и обсуждать, как ЕС может наилучшим образом способствовать прекращению нынешнего насилия,

– написал боррелий.

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