Еду с женой, вам пи**ец: яркие отрывки переписки Луценко с человеком адвоката Трампа

Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал переписку человека Джулиани Льва Парнаса с украинскими и американскими политиками и бизнесменами. Среди них – бывший генпрокурор Юрий Луценко и олигарх Игорь Коломойский.

Текст курьезных моментов из переписки идет в хронологическом порядке с авторской пунктуацией и написанием, сообщает Liga.net

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Бизнесмен Лев Парнас, задержанный в США, партнер Рудольфа Джулиани – адвоката Дональда Трампа. Кроме Луценко, Парнас переписывался с руководителем СБУ Иваном Бакановым, помощниками президента Украины Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком.

Переписку обнародовала Палата представителей США в рамках расследования дела об импичменте Дональда Трампа. Парнас добивался посредничества первых лиц украинской власти в интересах избирательной кампании нынешнего президента США.

5 февраля 2019

Луценко: Самое интересное, что я им раз 10 объяснял, что дело "Бурисмы" о манилондеринге (отмывание денег) пошло в Набу. И что мое дело о неуплате налогов "Бурисмой" не закрыто, а завершено выплатой рекордной суммы в укр бюджет. Просто уроды

Парнас: Что ты хочешь демократы. Как глава республиканской партии Украины ты должен лучше всех это понять.

13 марта

Луценко: Извини, но все это просто за**бало. Я не получил визита. Мой Первый не получил них**ра. Я готов взуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще больше. Мы все. Вы – потом. Это не честно.

Парнас: Юра, дорогой!!! Давай завтра на свежую голову поговорим!!!

20 марта

Парнас: Юра, поздравляю!!! Сегодня ты стал политическим деятелем мирового уровня!!! Слава Украине!!!

21 марта

Луценко: Ну что меня взувают заявлением Госдепа о том, что я вру. Спрашивается на**й мне эти приключения, особенно за 10 дней до выборов? Причем в Госдепе говорят что мои заявления идут на пользу коррупционерам. Ах**нна помощь Украине.

Парнас: Дай мне 30-45 минут я тебе перезвоню у меня есть хорошие новости.

Луценко: Госдеп заявляет, что я вру!! Я е**л такие результаты.

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28 марта.

Парнас: Юра меня просили лично тебе предать что Америка тебя поддерживает и в обиду не даст как бы ни выглядело сейчас это скоро все обернется и будет в правильных руслах. Чтоб ты знал о тебе здесь разговаривают как о настоящем герое Украины.

Луценко: У меня есть распечатка платежей burisma на Seneca. На пару млн.

Парнас: Ты можешь прислать

Луценко: Передам через нового посла :)

Парнас: lol

2 апреля

Луценко: Ну и было бы неплохо таки пригласить меня на встречу. Можно – неформальную, на ранчо. А то чувствую себя подопытной мышкой.

17 апреля

Луценко: Проблемы дома. Давай завтра?

Парнас: Окей братуха. Дай бог все нормально.

Луценко: Зае**лся.

Парнас: Я представляю. Держись, я с тобой.

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14 мая

Парнас: Когда успокоишься наберешь меня. Я жду твой звонок.

Луценко: Я спокоен как х*й после акта.

16 мая

Луценко: Еду с женой. Вам пи**ец.

17 мая

Парнас: Юра, набери меня.

Луценко: Ни*уя. Я не хочу в два часа ночи работать на Америку.

Парнас: Понял.

Луценко: Виски это круто.

Парнас: С привкусом торфа и дыма!!! Уже другое вряд ли будем пить. Или японское !!!

Луценко: Звони после 350 (миллилитров алкоголя)

Парнас: На такой объем нужна сильная компания!!!

Луценко: Да фигня. Вот 700 это штанга.

Парнас: Это смертельная доза.

Луценко: Первый раз да, потом привыкаешь.

Парнас: Это профессионалы могут!!!

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21 мая

Луценко: Настроение говно. Страна на краю пропасти.

Парнас: Держись я скоро буду

25 мая

Луценко: Вы что вот так все бросили и без "на коня" уехали ???

Парнас: Так последний раз "дали", что решили "чуть помедленнее кони, чуть помедленнее"!!!

Луценко: Но это норм. Все на ногах.

26 июня

Парнас: Игорь спрашивает, какой ему лучше выпить?

Луценко: Хибики. Очень классный (виски – ред.). В тройке мира.

5 октября

Луценко: Пи**ец! Просто пи**ец. Шестое американское СМИ безбожно врет и манипулирует. Какая на**й там у вас свобода слова ???

Переписка с Коломойским

9 сентября, Коломойский: А ты в ЮС (United States.) во время визита Зе будешь?

Парнас: Недавно прилетел, позже наберу тебя

8 октября, Парнас: * посылает ссылки на новость о якобы встрече Зеленского в США с бизнесменом Сэмом Кислиным, которого связывают с российской ОПГ и раввином Моше Котлярским *

Парнас: Похоже на твоего раввина ??

Коломойский: Узнаю после Йом-Кипур (праздник в иудаизме)

Парнас: Забыл у вас уже начался. Желаю тебе легкий пост.

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Что известно о деле компании Burisma и Луценко?

Владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma является экс-регионал Николай Злочевский. Из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа на экс-чиновника подали в розыск.



С 2014 года сын Джо Байдена – Хантер находился в руководстве Burisma. Из-за последней ситуации недавно возник скандал. А причиной его стала жалоба одного из американских разведчиков на разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.



Американские СМИ со ссылкой на эту жалобу утверждали, будто Трамп пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. Джо Байден – главный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах.



По утверждению американских СМИ, Юрий Луценко надеялся наладить связи с адвокатом Трампа – Руди Джулиани. Этому должен был помочь ход расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.