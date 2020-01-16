Еду с женой, вам пи**ец: яркие отрывки переписки Луценко с человеком адвоката Трампа
Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал переписку человека Джулиани Льва Парнаса с украинскими и американскими политиками и бизнесменами. Среди них – бывший генпрокурор Юрий Луценко и олигарх Игорь Коломойский.
Текст курьезных моментов из переписки идет в хронологическом порядке с авторской пунктуацией и написанием, сообщает Liga.net
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Бизнесмен Лев Парнас, задержанный в США, партнер Рудольфа Джулиани – адвоката Дональда Трампа. Кроме Луценко, Парнас переписывался с руководителем СБУ Иваном Бакановым, помощниками президента Украины Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком.
Переписку обнародовала Палата представителей США в рамках расследования дела об импичменте Дональда Трампа. Парнас добивался посредничества первых лиц украинской власти в интересах избирательной кампании нынешнего президента США.
5 февраля 2019
Луценко: Самое интересное, что я им раз 10 объяснял, что дело "Бурисмы" о манилондеринге (отмывание денег) пошло в Набу. И что мое дело о неуплате налогов "Бурисмой" не закрыто, а завершено выплатой рекордной суммы в укр бюджет. Просто уроды
Парнас: Что ты хочешь демократы. Как глава республиканской партии Украины ты должен лучше всех это понять.
13 марта
Луценко: Извини, но все это просто за**бало. Я не получил визита. Мой Первый не получил них**ра. Я готов взуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще больше. Мы все. Вы – потом. Это не честно.
Парнас: Юра, дорогой!!! Давай завтра на свежую голову поговорим!!!
20 марта
Парнас: Юра, поздравляю!!! Сегодня ты стал политическим деятелем мирового уровня!!! Слава Украине!!!
21 марта
Луценко: Ну что меня взувают заявлением Госдепа о том, что я вру. Спрашивается на**й мне эти приключения, особенно за 10 дней до выборов? Причем в Госдепе говорят что мои заявления идут на пользу коррупционерам. Ах**нна помощь Украине.
Парнас: Дай мне 30-45 минут я тебе перезвоню у меня есть хорошие новости.
Луценко: Госдеп заявляет, что я вру!! Я е**л такие результаты.
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28 марта.
Парнас: Юра меня просили лично тебе предать что Америка тебя поддерживает и в обиду не даст как бы ни выглядело сейчас это скоро все обернется и будет в правильных руслах. Чтоб ты знал о тебе здесь разговаривают как о настоящем герое Украины.
Луценко: У меня есть распечатка платежей burisma на Seneca. На пару млн.
Парнас: Ты можешь прислать
Луценко: Передам через нового посла :)
Парнас: lol
2 апреля
Луценко: Ну и было бы неплохо таки пригласить меня на встречу. Можно – неформальную, на ранчо. А то чувствую себя подопытной мышкой.
17 апреля
Луценко: Проблемы дома. Давай завтра?
Парнас: Окей братуха. Дай бог все нормально.
Луценко: Зае**лся.
Парнас: Я представляю. Держись, я с тобой.
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14 мая
Парнас: Когда успокоишься наберешь меня. Я жду твой звонок.
Луценко: Я спокоен как х*й после акта.
16 мая
Луценко: Еду с женой. Вам пи**ец.
17 мая
Парнас: Юра, набери меня.
Луценко: Ни*уя. Я не хочу в два часа ночи работать на Америку.
Парнас: Понял.
Луценко: Виски это круто.
Парнас: С привкусом торфа и дыма!!! Уже другое вряд ли будем пить. Или японское !!!
Луценко: Звони после 350 (миллилитров алкоголя)
Парнас: На такой объем нужна сильная компания!!!
Луценко: Да фигня. Вот 700 это штанга.
Парнас: Это смертельная доза.
Луценко: Первый раз да, потом привыкаешь.
Парнас: Это профессионалы могут!!!
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21 мая
Луценко: Настроение говно. Страна на краю пропасти.
Парнас: Держись я скоро буду
25 мая
Луценко: Вы что вот так все бросили и без "на коня" уехали ???
Парнас: Так последний раз "дали", что решили "чуть помедленнее кони, чуть помедленнее"!!!
Луценко: Но это норм. Все на ногах.
26 июня
Парнас: Игорь спрашивает, какой ему лучше выпить?
Луценко: Хибики. Очень классный (виски – ред.). В тройке мира.
5 октября
Луценко: Пи**ец! Просто пи**ец. Шестое американское СМИ безбожно врет и манипулирует. Какая на**й там у вас свобода слова ???
Переписка с Коломойским
9 сентября, Коломойский: А ты в ЮС (United States.) во время визита Зе будешь?
Парнас: Недавно прилетел, позже наберу тебя
8 октября, Парнас: * посылает ссылки на новость о якобы встрече Зеленского в США с бизнесменом Сэмом Кислиным, которого связывают с российской ОПГ и раввином Моше Котлярским *
Парнас: Похоже на твоего раввина ??
Коломойский: Узнаю после Йом-Кипур (праздник в иудаизме)
Парнас: Забыл у вас уже начался. Желаю тебе легкий пост.
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Что известно о деле компании Burisma и Луценко?
Владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma является экс-регионал Николай Злочевский. Из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа на экс-чиновника подали в розыск.
С 2014 года сын Джо Байдена – Хантер находился в руководстве Burisma. Из-за последней ситуации недавно возник скандал. А причиной его стала жалоба одного из американских разведчиков на разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Американские СМИ со ссылкой на эту жалобу утверждали, будто Трамп пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. Джо Байден – главный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах.
По утверждению американских СМИ, Юрий Луценко надеялся наладить связи с адвокатом Трампа – Руди Джулиани. Этому должен был помочь ход расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.