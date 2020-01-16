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      Еду с женой, вам пи**ец: яркие отрывки переписки Луценко с человеком адвоката Трампа

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      Переписка Луценко и Коломойского с человеком Джулиани – неоднозначные моменты / 24 канал

      Комитет по разведке Палаты представителей США опубликовал переписку человека Джулиани Льва Парнаса с украинскими и американскими политиками и бизнесменами. Среди них – бывший генпрокурор Юрий Луценко и олигарх Игорь Коломойский.

      Текст курьезных моментов из переписки идет в хронологическом порядке с авторской пунктуацией и написанием, сообщает Liga.net

      Важно: Дело Burisma: что известно об украинской компании, которая вызвала скандал в США

      Бизнесмен Лев Парнас, задержанный в США, партнер Рудольфа Джулиани – адвоката Дональда Трампа. Кроме Луценко, Парнас переписывался с руководителем СБУ Иваном Бакановым, помощниками президента Украины Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком.

      Переписку обнародовала Палата представителей США в рамках расследования дела об импичменте Дональда Трампа. Парнас добивался посредничества первых лиц украинской власти в интересах избирательной кампании нынешнего президента США.

      5 февраля 2019

      Луценко: Самое интересное, что я им раз 10 объяснял, что дело "Бурисмы" о манилондеринге (отмывание денег) пошло в Набу. И что мое дело о неуплате налогов "Бурисмой" не закрыто, а завершено выплатой рекордной суммы в укр бюджет. Просто уроды

      Парнас: Что ты хочешь демократы. Как глава республиканской партии Украины ты должен лучше всех это понять.

      13 марта

      Луценко: Извини, но все это просто за**бало. Я не получил визита. Мой Первый не получил них**ра. Я готов взуть вашего конкурента. Но ты хочешь еще больше. Мы все. Вы – потом. Это не честно.

      Парнас: Юра, дорогой!!! Давай завтра на свежую голову поговорим!!!

      20 марта

      Парнас: Юра, поздравляю!!! Сегодня ты стал политическим деятелем мирового уровня!!! Слава Украине!!!

      21 марта

      Луценко: Ну что меня взувают заявлением Госдепа о том, что я вру. Спрашивается на**й мне эти приключения, особенно за 10 дней до выборов? Причем в Госдепе говорят что мои заявления идут на пользу коррупционерам. Ах**нна помощь Украине.

      Парнас: Дай мне 30-45 минут я тебе перезвоню у меня есть хорошие новости.

      Луценко: Госдеп заявляет, что я вру!! Я е**л такие результаты.

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      28 марта.

      Парнас: Юра меня просили лично тебе предать что Америка тебя поддерживает и в обиду не даст как бы ни выглядело сейчас это скоро все обернется и будет в правильных руслах. Чтоб ты знал о тебе здесь разговаривают как о настоящем герое Украины.

      Луценко: У меня есть распечатка платежей burisma на Seneca. На пару млн.

      Парнас: Ты можешь прислать

      Луценко: Передам через нового посла :)

      Парнас: lol

      2 апреля

      Луценко: Ну и было бы неплохо таки пригласить меня на встречу. Можно – неформальную, на ранчо. А то чувствую себя подопытной мышкой.

      17 апреля

      Луценко: Проблемы дома. Давай завтра?

      Парнас: Окей братуха. Дай бог все нормально.

      Луценко: Зае**лся.

      Парнас: Я представляю. Держись, я с тобой.

      Знайте больше: Дело об импичменте Трампа передали в Сенат: что это значит

      14 мая

      Парнас: Когда успокоишься наберешь меня. Я жду твой звонок.

      Луценко: Я спокоен как х*й после акта.

      16 мая

      Луценко: Еду с женой. Вам пи**ец.

      17 мая

      Парнас: Юра, набери меня.

      Луценко: Ни*уя. Я не хочу в два часа ночи работать на Америку.

      Парнас: Понял.

      Луценко: Виски это круто.

      Парнас: С привкусом торфа и дыма!!! Уже другое вряд ли будем пить. Или японское !!!

      Луценко: Звони после 350 (миллилитров алкоголя)

      Парнас: На такой объем нужна сильная компания!!!

      Луценко: Да фигня. Вот 700 это штанга.

      Парнас: Это смертельная доза.

      Луценко: Первый раз да, потом привыкаешь.

      Парнас: Это профессионалы могут!!!

      Интересно: "Заставь Зеленского расследовать Байдена": появились новые доказательства по делу импичмента Трампа

      21 мая

      Луценко: Настроение говно. Страна на краю пропасти.

      Парнас: Держись я скоро буду

      25 мая

      Луценко: Вы что вот так все бросили и без "на коня" уехали ???

      Парнас: Так последний раз "дали", что решили "чуть помедленнее кони, чуть помедленнее"!!!

      Луценко: Но это норм. Все на ногах.

      26 июня

      Парнас: Игорь спрашивает, какой ему лучше выпить?

      Луценко: Хибики. Очень классный (виски – ред.). В тройке мира.

      5 октября

      Луценко: Пи**ец! Просто пи**ец. Шестое американское СМИ безбожно врет и манипулирует. Какая на**й там у вас свобода слова ???

      Переписка с Коломойским

      9 сентября, Коломойский: А ты в ЮС (United States.) во время визита Зе будешь?

      Парнас: Недавно прилетел, позже наберу тебя

      8 октября, Парнас: * посылает ссылки на новость о якобы встрече Зеленского в США с бизнесменом Сэмом Кислиным, которого связывают с российской ОПГ и раввином Моше Котлярским *

      Парнас: Похоже на твоего раввина ??

      Коломойский: Узнаю после Йом-Кипур (праздник в иудаизме)

      Парнас: Забыл у вас уже начался. Желаю тебе легкий пост.

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      Что известно о деле компании Burisma и Луценко?
      Владельцем крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma является экс-регионал Николай Злочевский. Из-за незаконно полученных разрешений на добычу газа на экс-чиновника подали в розыск.

      С 2014 года сын Джо Байдена – Хантер находился в руководстве Burisma. Из-за последней ситуации недавно возник скандал. А причиной его стала жалоба одного из американских разведчиков на разговор президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

      Американские СМИ со ссылкой на эту жалобу утверждали, будто Трамп пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. Джо Байден – главный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах.

      По утверждению американских СМИ, Юрий Луценко надеялся наладить связи с адвокатом Трампа – Руди Джулиани. Этому должен был помочь ход расследования деятельности Джо Байдена и его сына Хантера.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Игорь Коломойский Импичмент Трампа Новости США Дональд Трамп Юрий Луценко Новости политики
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