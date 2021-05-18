До такої версії він схиляється через те, що рятувальники оглянули гору і всі підходи до гори. Ніде Яни немає.
До теми Шукають вже 2 тижні: у Туреччині в горах зникла українка
В'ячеслав Кривошея вважає, що його сестру могли викрасти в районі кемпінгу. Ще 14 травня він попросив у поліції дані про те, де перебуває телефон Яни. Однак правоохоронці одразу не перевірили місце перебування смартфону.
У поліції відстежили маршрут від аеропорту до кемпінгу. Також допитали водія, який відвозив жінку, та зняли всі відбитки в номері.
Щодо місцеперебування телефону – вони отримали точку, яка розташована за 60 – 80 кілометрів від цього місця, але вважають ці дані некоректними,
– розповів В'ячеслав.
Спочатку родичі думали, що Яна могла зірватися на маршруті. Ця версія відпала, адже її слідів не знайшли.
До пошуків залучили спеціальний пошуковий загін жандармерії, пошукових собак і дрони.
Зникнення Яни Кривошеї: коротко
- Шукати одеситку почали ще 4 травня.
- Намет на горі, у якому були деякі речі Кривошеї, знайшли вже 12 травня.
- Востаннє жінка виходила на зв'язок вранці 2 травня. Вона привітала маму з Великоднем, а після цього піднялася на вершину гори.