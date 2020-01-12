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      Сайт "24" еженедельно собирает 5 лучших блогов, которые читают больше других.

      Ймовірні причини збиття літака МАУ, пожежі в Австралії та кремлівська пастка: блоги тижня

      263
      Блоги тижня / Колаж 24 каналу

      Сайт 24 каналу зібрав 5 блогів, які читали цього тижня найбільше. Серед резонансних тем – можливі версії збиття літака в Ірані, які уроки мають засвоїти українці з пожеж в Австралії та хабар за анексію Криму.

      1. Австралійський апокаліпсис: які висновки повинні зробити українці

      пожежі в Австралії

      Зараз увесь світ спостерігає картини апокаліпсису на планеті – палає Австралія. Сильний вітер та дуже високі температури не дають поки що жодного шансу зупинити поширення вогню.

      Пожежі в Австралії – ще більше матеріалів.

      2. "Зрада" у мовчанні Зеленського

      Володимир Зеленський

      Ми бачимо зараз великий тиск на Володимир Зеленський. Фактично, його заганяють за червоні прапорці. Мовчить, мовляв, значить "зрада". Якби швидко відреагував – порівняли би з оперативністю в розминці КВН. Ті самі люди порівнювали б.

      Більше матеріалів автора – дивіться тут.

      3. Крим ціною в шампанське, або Як Кремлю не вдалося підкупити Естонію

      путін естонія

      Естонські медіа стверджують, що канцелярія президента країни Керсті Кальюлайд повернула в посольство Росії в Таллінні пляшку кримського шампанського, подаровану до ювілею глави держави.

      Більше матеріалів про анексію Криму.

      4. У Трампа не в захваті, що в Україні компетентний президент, – The Washington Post

      зеленський

      Президент України Володимир Зеленський отримав чергового ляпаса від адміністрації Трампа, коли Держсекретар Помпео відмінив свій запланований візит у Київ.

      Найцікавіші матеріали від світових медіа.

      5. Почему и как иранцы сбили украинский "Боинг": вероятные версии авиакатастрофы

      авіакатастрофа МАУ в Ірані

      Моя версия украинский "Боинг" над Тегераном был сбит иранцами по тому же сценарию, как малазийский "Боинг" россиянами над Украиной в 2014-м.

      Все об авиакатастрофе МАУ в Иране.

      Важливо! Україна просить Канаду, США та Британію надати інформацію про авіакатастрофу в Ірані

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      Автор: Блоги недели
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Публикации Авиакатастрофа МАУ в Иране Иран Пожары в Австралии Конфликт между США и Ираном Новости Крыма Аннексия Крыма Владимир Путин
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