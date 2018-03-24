Я до сих пор не повзрослела, – старейшая йогиня в мире о рецептах молодости и мотивации

Самая пожилая йогиня в мире, Тао Порчон-Линч рассказала о том, как нужно проживать каждый день своей жизни.

У 99-летней Тао Порчон-Линч невероятно озорной голос и взгляд, а шутит и смеется она так, что поневоле начинаешь смеяться и ты сам.

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На вопрос о планах на год она твердо отвечает: "Буду путешествовать по миру".

График старейшей йогини в мире расписан по минутам. Но она всегда жила насыщенной жизнью. Во время Второй мировой войны Тао помогала Движению Сопротивления спасать евреев. Позднее работала моделью для самых известных модных домов мира вроде Coco Chanel и Jean Lanvin и получила звание "самые длинные ноги в Европе". Она играла в театре и кинолентах Metro-Goldwyn-Mayer вместе с Элизабет Тэйлор и Бобом Хоупом. Наконец, в 87 лет Тао начала профессионально заниматься бальными танцами и с тех пор выиграла больше 700 конкурсов. Танцуя при этом с партнерами на 70 лет моложе себя.



Молодая Тао Порчон-Линч

Об этом Тао и рассказывала мне – о том, как ее образ жизни помогает расширять границы возможного.

О гармонии с природой

Когда я была маленькой и жила в Индии, я подолгу лежала и прислушивалась к траве. Однажды моя тетя спросила меня, что я делаю. И я ответила: "Слушаю, как растет трава". Когда она рассказала об этом моему дяде, он сказал:

Тао не глупа. Внутри каждой из миллиарда травинок течет своя энергия, которая позволяет ей расти.

Природа – моя энциклопедия жизни. Когда люди удивляются моему возрасту, я говорю им, что не верю в старение. Посмотрите на деревья. Многим из них сотни лет, но они не стареют. Природа циклична. Даже если листья опали, а ствол выглядит давно засохшим, придет весна, и дерево снова зацветет. Растения живут в гармонии с природой и ее изменениями. То же самое касается и нас.

Если вы будете цепляться за что-то и противиться изменениям, то зачахнете. Но если вы сонастроитесь с природой, то почувствуете внутри себя огромное количество энергии. Она была внутри все время, но большинство из нас привыкло искать ее снаружи. И она увядает, если мы ее не используем. Как только у вас появляется возможность, посидите под деревом и станьте ненадолго одним целым с природой.

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О единстве

Как говорят в Индии, если вы направляетесь на вершину горы, неважно, каким путем вы пойдете. Они все приведут к вершине. Сейчас я практикую йогу и медитацию по три-четыре часа в день. Но для меня это не самоцель. Если я нахожу время записать какую-то важную для меня мысль, то это все равно что медитация. Если же я захочу помедитировать, то не говорю себе: "Мне нужно сесть и начать процесс самосозерцания". Я просто слушаю пение птиц и смотрю, как стаи объединяются в спирали. И я чувствую единение с природой и всем вокруг.



Тао практикует йогу и медитацию по три-четыре часа в день

Я всегда завершаю свои занятия по йоге тем, что мы вместе с учениками посылаем свое дыхание миру. Я ощущаю, что где-то в мире есть человек, который дышит синхронно со мной. И даже если он мне не нравится, я не позволяю своему уму осуждать его.

Иногда утром я выхожу на улицу и чувствую единство со всеми людьми вокруг меня. Я улыбаюсь, даже если окружающие не очень понимают почему. Мне хочется обнять их. Звучит так, словно я немного сумасшедшая, да? Потому что так и есть.

Я до сих пор не повзрослела. Мне еще так многому нужно научиться. Но я знаю, что никогда не буду искать свет снаружи. Нечто внутри меня всегда источает свет. Это не то, что можно сразу увидеть. Но как только вы начинаете чувствовать этот источник внутри себя, вы находите то, что я называю "внутренним собой".

Внутри нас ежесекундно происходят миллиарды процессов. Не пытайтесь ухватить один и решить, что это и есть ваша настоящая личность, – скажем, когда вы чувствуете грусть или вдохновение. Если вы начнете по-настоящему искать, то обнаружите, что истина – в единстве.

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Об ошибках

Неважно, сколько ошибок мы совершим. Наш ум может повторять: "Может, стоит сделать это завтра? Или сделать это по-другому?" Не слушайте его. Одна минута после полуночи – и "завтра" превращается в "сегодня".

Один из секретов счастливой жизни в том, чтобы ничего не откладывать. Делайте все сейчас.

Я всегда говорю врачам: не рассказывайте мне о том, чего я не могу. Мне интересно то, что я могу.

Если вы верите во что-то – действуйте. Не откладывайте.

Каждое утро я просыпаюсь и говорю себе: "Это будет лучший день в моей жизни". И так сразу же привлекаю в свою жизнь людей, которые думают как я.

Внутренняя чистота проявляется только тогда, когда вы неумолимы в своем желании знать. Если в вас нет любопытства, вы быстро погружаетесь в меланхолию и вам надоедает все вокруг.

Когда я участвую в танцевальных конкурсах, судьи спрашивают, как у меня хватает энергии на то, чтобы так танцевать. Но ведь эта энергия все время внутри меня, и я не хочу помещать ее в какое-то хранилище и не использовать. Я не хочу растрачивать ее на размышления о том, что может пойти не так. Я хочу передавать эту энергию моим ученикам. Я люблю танцевать – и поэтому я много танцую. А йога – танец нашего внутреннего "я".

Источник: Сноб

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