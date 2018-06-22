YouTube обзавелся новыми функциями, в том числе и платными

Видеохостинг YouTube анонсировал новые возможности, которые помогут владельцам каналов зарабатывать деньги на платформе. Компания позволит популярным авторам вводить платный контент.

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Компания опубликовала в своем блоге информацию о том, что позволит авторам каналов предлагать "членство на канале" (Channel Membership) – платную подписку в размере 4,99 долларов в месяц, которую пользователи могут купить, чтобы иметь доступ к уникальному контенту. Ранее такая функция тоже была доступна, только в другом формате: если YouTube-канал имел достаточное количество просмотров и подписчиков, его владелец мог найти спонсора.

Также YouTube начал сотрудничать с компанией Teespring, которая специализируется на торговле, чтобы позволить владельцам каналов продавать любые товары или услуги через платформу. В компании сообщили, что эта возможность будет доступна только для пользователей на территории США.

Кроме этого, YouTube анонсировал еще одну новую функцию для прямых эфиров под названием "Премьеры". Таким образом, стримеры могут предварительно записывать видео, а затем загружать их во время live-трансляции. А благодаря функции "Суперчат" зрители могут оставлять платные комментарии.

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