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YouTube получил новую возможность, которая поможет "сохранить здоровье"

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YouTube получил новую возможность, которая поможет
YouTube получил новую возможность, которая поможет "сохранить здоровье" / unsplash

В официальном приложении YouTube появилась функция, которая напоминает пользователю о том, что время отвлечься от просмотра роликов. Новая возможность доступна в настройках аккаунта и позволяет установить периодичность напоминаний: от "никогда" до трех часов.

Об этом сообщает The Verge.

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С целью ограничить негативные последствия частого пользования гаджетами, технологические компании внедряют в свои устройства и приложения вспомогательные функции. Например, в Twitter можно перейти с классического режима в "темный", что помогает снизить нагрузку на глаза, а в некоторых смартфонах доступна функция "ночной режим", которая делает свет экрана теплее: этим режимом рекомендуют пользоваться в вечернее время суток, чтобы не чувствовать проблем со сном.

Заботится о здоровье своих пользователей и компания YouTube: в прошлом году, например, пользователи сайта обнаружили скрытый режим затемнения в браузере (с тех пор он также стал доступен в явном виде как в приложении, так и в браузерной версии).

А сейчас в официальном приложении компании для iOS и Android появилась функция, которая напоминает об отдыхе от просмотра видео. По умолчанию напоминание поставлены на "никогда", но их периодичность (от 15 минут до трех часов) можно настроить. После окончания рекомендованного времени пользователь будет получать сообщения о том, что время сделать перерыв.

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Впервые о функциях рассказали на прошлой неделе во время ежегодной конференции Google I/O 2018. На ней также представили бета-версию операционной системы Android P, в которой есть функция, которая будет учитывать время, проведенное пользователем за смартфоном, и также предлагать ему отвлечься и отдохнуть .

Теги: Техно Интернет YouTube Приложения Android
Источник: 24 Канал
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