З чого почати правильне харчування: поради дієтолога

Придивіться уважно, що містить ваш продуктовий кошик під час чергового походу в супермаркет. Саме тут починаються проблеми неправильного харчування і вибору продуктів.

Сумно, але факт: дорослі і діти віддають перевагу готовим обробленим продуктам. Багато таких продуктів красиві на вид, упаковані в яскраві пакети і коробочки (що тільки не придумують виробники, щоб ми купили їх продукт!) але практично позбавлені натуральних компонентів. Вони містять в надмірній кількості цукор, сіль, шкідливі жири і величезну кількість всілякої хімії – "підсилювачів смаку", емульгаторів, стабілізаторів, консервантів і т. д. А ще вони спокусливо дешеві.

Читайте також: Як обрати і приготувати корисну каву: поради дієтолога Світлани Фус

Така їжа сприяє розвитку хронічного запалення в організмі. Особливо вона шкідлива людям з надмірною вагою та супутніми захворюваннями, стимулює не тільки ріст жирових відкладень, але й погіршує перебіг хвороб. Тобто вона ніякої користі не несе, не має харчової цінності, ще й негативно впливає на ваш стан.

Просто виключайте такі продукти з свого раціону. Ця стратегія не тільки поліпшить ваше здоров'я, а ще й допоможе отримати бонус – в середньому 5 кілограмів скинутої зайвої ваги.

В супермаркеті вибирайте тільки якісні продукти, лише ті, які мають натуральний склад. Будьте свідомими покупцями.

Поживно: Як приготувати хумус: рецепт смачної закуски