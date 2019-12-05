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      З чого почати правильне харчування: поради дієтолога

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      Будьте свідомими покупцями / organic-food

      Придивіться уважно, що містить ваш продуктовий кошик під час чергового походу в супермаркет. Саме тут починаються проблеми неправильного харчування і вибору продуктів.

      Сумно, але факт: дорослі і діти віддають перевагу готовим обробленим продуктам. Багато таких продуктів красиві на вид, упаковані в яскраві пакети і коробочки (що тільки не придумують виробники, щоб ми купили їх продукт!) але практично позбавлені натуральних компонентів. Вони містять в надмірній кількості цукор, сіль, шкідливі жири і величезну кількість всілякої хімії – "підсилювачів смаку", емульгаторів, стабілізаторів, консервантів і т. д. А ще вони спокусливо дешеві.

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      Така їжа сприяє розвитку хронічного запалення в організмі. Особливо вона шкідлива людям з надмірною вагою та супутніми захворюваннями, стимулює не тільки ріст жирових відкладень, але й погіршує перебіг хвороб. Тобто вона ніякої користі не несе, не має харчової цінності, ще й негативно впливає на ваш стан.

      Просто виключайте такі продукти з свого раціону. Ця стратегія не тільки поліпшить ваше здоров'я, а ще й допоможе отримати бонус – в середньому 5 кілограмів скинутої зайвої ваги.

      В супермаркеті вибирайте тільки якісні продукти, лише ті, які мають натуральний склад. Будьте свідомими покупцями.

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      Автор: Блог Соцсети
      Теги: Новости политики Food and Drinks Новости Здоровье Публикации Здоровое питание
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