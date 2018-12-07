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      Алексей Чибисов

      З "ДНР" та "ЛНР" тікають навіть топові "чиновники"

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      Навтьоки хто куди: чому тікають "чиновники" з псевдореспублік
      Навтьоки хто куди: чому тікають "чиновники" з псевдореспублік / Фото з відкритих джерел

      Так звана"русская весна" породила цілу плеяду люмпенів, які швидко піднялися у соціальному ліфті, перетворившись із вчорашніх наркоманів, алкашів чи двоєчників-студентів на поважних у "республіках" осіб.

      Життя таких людей при окупації, звісно, стало набагато комфортнішим, аніж при українській владі, оскільки до захоплення регіону окупантами вони не мали нічого, окрім безперспективного життя. У 2014-му ж Росія вливала у "ДНР" та"ЛНР" чимало грошей, то ж "депутати" та інші діячі намалювали собі неабиякі зарплати, та пересіли з дешевої горілки на нормальний коньяк. Те саме стосується й журналістів, які перейшли на роботу до окупантів.

      При Україні вони отримували зовсім невеликі гроші. Та після створення "ДНР" швидко зайняли вакантні посади після виїзду спеціалістів вищого класу та почали заробляти.

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      Крім того, вгору пішли й справи багатьох студентів кафедри журналістики захопленого ДонНУ. Раніше вони навряд чи могли претендувати на те, що їх візьмуть на роботу за спеціальністю хоч кудись, але ж умови змінилися, то ж на всіляких "Оплот ТБ" раді були навіть взагалі "донним" спеціалістам.

      Але, як це зазвичай буває, швидкий підйом у житті мешканців "дири" завершився таким само спуском. Виявилося, що росіяни лише кинули кістку "новоросам", щоб ті були раді топити за "республіку". Коли ж військові ЗС РФ зробили свою справу та спромоглися захопити міста Донбасу на чимало років, потреба окупантів в обслуговуючому персоналі почала зникати. Крім цього, Кремль значно урізав фінансування квазіутворень в цілому, а до "бюджетів" присмокталися всілякі Захарченки, Пушиліни та інші ватажки терористів. От і почалася вакханалія із затриманням кривавих грошей за зраду батьківщини, скороченнями персоналу та взагалі погіршенню життя серед обслуговуючих окупаційну владу.

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      Незадоволених колаборантів було так багато, що вони масово почали звільнятися. Пік заяв прийшовся на 2017 рік, коли у Москви почалися серйозні проблеми із коштами. Наступна хвиля звільнень відбулася нещодавно, після ліквідації Захарченка. Тоді новий ватажок "ДНР" почав репресувати всіх "держслужбовців", які так чи інакше співпрацювали із командою колишнього головного терориста недореспубліки. Це призвело до втечі з "ДНР" чималої кількості бухгалтерів, пропагандистів, статистів та представників інших професій, які палко вірили у "республіку". Отримували останніми роками копійки, однак намагалися "встати з колін". Із останнім, як ви розумієте, не вийшло.

      З'явилися на всіляких платформах, на кшталт work.ua, чимало резюме людей, у яких графа "останнє місце роботи" заповнена певною посадою в "ДНР". Так, не дивуйтеся, більшість із колишніх мешканців окупованих територій взагалі живе у своєму паралельному всесвіті, то ж не розуміє, чого приховувати свою співпрацю із окупантами.

      Деякі, більш розумні, приховують такий моменти у своїй біографії. Але ж HR не дадуть збрехати прихильників терористичних квазіутворень, які шукають роботу в Києві, з вересня місяця серйозно побільшало.

      То ж вартує перевіряти нових співробітників, які тільки но приїхали з Донбасу. Може статися так, що візьмете людину працювати, а її через місяць-другий СБУ назве  державним зрадником.

       

      Автор: Алексей Чибисов
      Теги: Деньги Новости политики Новости России Финансы Публикации Война на Донбассе Новости Луганска Новости Донецка Псевдовыборы на оккупированном Донбассе
      Источник: 24 Канал
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