З широко розставленими ногами: як і за що вам можуть зіпсувати штани

Ви колись замислювалися над тим, як сидите у транспорті? Чи не забагато місця займаєте? Чи не дратуєте інших пасажирів своїм сидінням?

Я зараз не про сидіння як таке, яке може дратувати представників похилого віку, пасажирів з дітьми та вагітних жінок, ні. Я про сидіння як таке. Виявляється, воно може неабияк дратувати. Особливо, якщо ви чоловік. Особливо, якщо ваша улюблена поза для сидіння включає у себе широко розсунуті ноги.

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Нещодавно активістки з Санкт-Петербурга провели в місцевому метро флешмоб проти розставлених чоловічих ніг. Вони виливали з пляшок проміж ніг таким чоловікам воду з відбілювачем. Так-так, прямо туди, де ноги починають розставлятися. Таким чином дівчата борються з "менспредінгом" – ви тільки уявіть, така чоловіча поза навіть має свою назву. У перекладі з англійської вона означає "нешанобливе сидіння".

Цікаво, що це не одноразова акція – менспредінгу активно протидіють у світі. Рух почався ще у 2013 році і отримав назву "протидія мачізму". Активістки цього руху вважають, що така нешаноблива поза є для чоловіків проявом домінантності і змушує жінку поряд займати менше місця, разом з тим вказуючи на її, жіночу, меншовартість.

У Штатах, Канаді, Великій Британії і навіть Туреччині точилися гарячі дебати щодо того, як правильно і неправильно займати посадочне місце у транспорті. А Нью-Йоркська транспортна компанія навіть випустила серію постерів, де було показано як краще сидіти і як сидіти неприпустимо.

Більше того, в 2015 році у тому ж Нью-Йорку двоє чоловіків постали перед судом через "нешанобливе сидіння", оскільки там діє адміністративна відповідальність за це.

До речі, Барака Обаму і Дональда Трампа також час від часу звинувачують у менспредінгу. Поки, правда, не обливають і до суду за це не викликають. Можливо через те, що президенти не часто користуються громадським транспортом.

Я теж колись замислювалася над тим, чому чоловіки обирають таку позу для сидіння. Про нешанобливість чи мачізм не думала. Дійшла висновку, що їм просто може тиснути там, куди кілька днів тому активістки виливали воду. І поки не купили штани на розмір більше, доводиться сидіти так.

Але якщо я не права, то виправдань широке розставлення ніг не має. Значить, їх можна поставити ближче одна до одної. Значить, більше людей зможуть проїхатися сидячи. І всім буде добре.

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