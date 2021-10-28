По его словам, дело могут "похоронить" за условные 10 тысяч долларов. Чтобы этого не случилось, мужчина посоветовал не просить о правовой помощи публично.

Заметьте Без права внесения залога: суд взял под стражу 16-летнего подозреваемого в ДТП в Харькове

Чего следует остерегаться

Найем заметил, что сторона обвиняемого может пойти на различные махинации ради желаемого результата. В том числе и "подослать" своих адвокатов, которые будут действовать в интересах подсудимого.

Также правозащитник отметил, что дело является очень громким, поэтому не будут совершать подкуп руководителей правоохранительных органов. Мол, в таких случаях это слишком дорого или вообще невозможно.

Поэтому за условную сумму в 10 тысяч долларов любой следователь совершит соответствующую ошибку во время досудебного расследования, что в свою очередь может похоронить дело,

– предположил Маси Найем.

Также он добавил, что будут заинтересованы в честном следствии лишь адвокаты потерпевшей.

Коротко о ДТП

Смертельная авария произошла вечером 26 октября. 16-летний водитель Infiniti на скорости 100 километров в час влетел в другую легковушку.

Chevrolet после этого отлетел в сторону, а водитель умер в искореженном авто.

Сотрудники сразу задержали подозреваемого. Если вину парня докажут, ему грозит до 8 лет за решеткой.

28 октября ему избрана мера пресечения – содержание под стражей без права внесения залога.

При этом адвокат 16-летнего начала уверять, что за рулем мог быть не он.

Читайте полный текст сообщения правозащитника Маси Найема:

О ДТП в Харькове и адвокате для потерпевшей.

1. Опасно публично просить правовую помощь.

Потому что адвокаты подозреваемого могут "заслать" адвокатов, которые будут работать в интересах подозреваемого, а не потерпевшей.

Я это пишу не с целью, чтобы взяли нас. Но с целью, чтобы сама потерпевшая приняла это во внимание. Верю, что пост она прочтет.

2. Почему нужны адвокаты потерпевшей стороне.

Дело очень громкое. "Стратегия" защиты будущих подозреваемых не будет направлена на подкуп руководителей правоохранительных органов, потому что в таком деле это очень дорого, если вообще возможно.

Поэтому за условную сумму в 10 тысяч долларов любой следователь сделает соответствующую ошибку во время досудебного расследования, что в свою очередь может похоронить дело.

И лишь адвокаты потерпевшей будут заинтересованы в том, чтобы такие ошибки не допускать.

Искренние соболезнования потерпевшей.

Я не могу представить, что бы я пережил, если бы потерял отца вот таким образом…