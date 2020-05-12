За бездействие необходимо нести ответственность, – глава Одесской ОГА уволил заместителя

Председатель Одесской ОГА Максим Куцый уволил своего заместителя Виталия Свичинского. Причина – задержка выплат надбавок медикам.

Решение уволить с должности своего заместителя Максим Куцый принял несколько дней назад, об этом он сообщил в фейсбуке.

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По словам главы Одесской ОГА, его заместитель Свичинский отвечал за социальное и медицинское направление и не справился с поставленными задачами.

Последней каплей стали задержки с доплатами медикам "скорой". Госслужащий знал об этом, но не сделал достаточно, чтобы решить проблему,

– написал Куцый.

И добавил, что работники департамента финансов вынуждены были два дня вручную производить выплаты сотрудникам Одесского областного центра экстренной помощи.

Куцый также отметил, что накануне предупреждал о персональной ответственности за задержки доплат и халатное отношение к выполнению своих обязанностей.

"Решение было принято в пятницу (8 мая – 24 канал), но Свичинский попросил отсрочить до вторника (12 мая – 24 канал), чтобы он получил все расчеты", – пояснил глава области. Он добавил, что не является сторонником скандалов, поэтому дал возможность своему заместителю уволиться без унижений и позора.

Как это прокомментировал Свичинский

Экс-заместитель главы ОГА отметил, что больше не видит оснований и не имеет желания "находиться в этой команде". Об этом он написал в своем фейсбуке.

Он также рассказал, что написал заявление на увольнение еще в октябре 2019 года. Однако с тех пор его утвердили только сейчас.

Мои предложения, а, фактически, моя работа, воспринимаются враждебно. И у меня есть только догадки, почему,

– заявил Свичинский.

По его словам, он работал на различных должностях, и при разных руководителях ОГА. А также его ассоциируют с проукраинскими силами Одессы, которым, по мнению Свичинского, нет места "в координатах демократической власти".

Обратите внимание! В должности заместитель главы Одесской ОГА Свичинский работал с октября 2018 года.