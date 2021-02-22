У американському Техасі 16 лютого внаслідок страшної негоди помер 11-річний хлопчик. Мати звинувачує у смерті сина електропостачальників та вимагає багатомільйонної компенсації.

Марія Пінеда впевнена, що її дитина померла від переохолодження. Сім'я шестикласника звернулася до суду із позовом на 100 мільйонів доларів.

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Хлопчик замерз під кількома ковдрами

Марія Пінеда стверджує, що Крістіан заснув на ліжку під кількома ковдрами разом зі своїм трирічним братом.

Наступного дня вона знайшла хлопчика у непритомному стані, жінка викликала швидку і увесь час до її приїзду намагалася зробити дитині штучне дихання.

На жаль, шестикласника врятували не вдалося. Медики, які приїхали на виклик, констатували його смерть.

За день до смерті Крістіан вперше у житті погрався у снігу

Мати також розповіла, що їхня сім'я емігрувала з Гондурасу до США 2 роки тому. За її словами, Крістіан був повністю здоровим, а за день до своєї смерті вперше у житті погрався у снігу.

Марія Пінеда впевнена, що переконана, що син помер від переохолодження, оскільки напередодні їхнє помешкання, як і мільйони інших, відключили від електрики і тепла.

Сім'я подала позов до суду на 100 мільйонів

Сім'я Крістіана Пінеди подала позов на 100 мільйонів доларів до окружного суду Джефферсона.

Рідні хлопчика звинуватили Раду з надійності електропостачання Техасу та компанію Entergy у грубій недбалості.

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