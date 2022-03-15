За день удалось вывезти почти 4 тысячи жителей Киевщины и Луганщины, – Зеленский

Российские оккупанты продолжают обстреливать украинские города и мешать эвакуации мирных жителей. Несмотря на все препятствия, 14 марта в безопасные места вывезли почти 4 тысячи жителей Киевщины и Луганщины.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он отметил, что ответственность за военные преступления для российских военных – неизбежна.

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Удалось эвакуировать почти 4 тысячи мирных жителей

Президент отметил, что оккупанты обязательно будут отвечать за сознательно созданную ими гуманитарную катастрофу в украинских городах.

"Весь мир видит, что происходит в Мариуполе, Харькове, Чернигове, Сумах, Ахтырке, Гостомеле, Ирпене. Во всех наших городах. Все наши партнеры проинформированы о преступлениях оккупантов против мирных людей и местного самоуправления в Херсонской и Запорожской областях. Во временно оккупированных районах", – отметил Зеленский.

Враги будут отвечать и за сорванные гуманитарные коридоры. Президент отметил, что 14 марта из городов и городков Киевской и Луганской областей удалось вывезти 3806 украинцев.

Нашу колонну со 100 тоннами самого необходимого для Мариуполя до сих пор удерживают в Бердянске. Уже третий день. Но мы будем стараться. Будем делать все, чтобы мариупольцы получили продукты, воду и медикаменты,

– добавил Зеленский.

Он подытожил, что партнеры Украины имеют полную информацию о действиях оккупантов, а каждое агрессивное действие захватчиков лишь подталкивает мир к новым санкционным решениям.

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