Там как раз и указано, что со временем на площадке появится памятный знак. По предварительной информаци, еще до конца 2021 года. Впоследствии планируют обустроить и аллею памяти на территории университета.

К теме Тысячи людей несут цветы: на Харьковщине почтили память погибших в авиакатастрофе Ан-26

25 сентября, ровно через год после падения самолета, на месте авиакатастрофы собираются родственники погибших. Среди них – родители и старший брат курсанта Максима Хомьячука.

За год не смогли поставить какого-то обелиска нормального, разве это отношение...

– высказался отец погибшего, Владимир Хомьячук.

Он рассказал, что Максим хотел быть именно боевым летчиком, а не "транспортником". Парень стремился защищать страну, жить в ней и служить для людей.

Деньги на памятник собирают через благотворительный фонд

Накануне в Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба анонсировали сбор средств на установку памятника и обустройство территории на месте катастрофы. Впрочем, на это в учебном заведении не хватает денег – их не предусмотрено в бюджете. Именно поэтому средства собирают через благотворительный фонд "Становление защитника Отечества".

Справка. О какой сумме говорится и сколько удалось собрать – в университете не уточнили. Однако подчеркнули, что проект – дорогостоящий и требует значительного финансирования.

Что говорят в мэрии Чугуева

В городском совете Чугуева отметили, что представители университета обращались к ним по увековечению памяти погибших в крушении. 27 июля собиралась комиссия, которая рассматривает этот вопрос. В сентябре проект решения рассмотрят местные депутаты. Заместитель мэра города Игорь Кащавцев уточнил, что концепцию памятного знака готовил университет: планируют изготовить знак с 4 гранитных плит.

"Университет предлагал, чтобы это был сквер. Поскольку этот участок относится к дороге государственного значения, мы написали письмо в Службу автомобильных дорог с просьбой о согласовании", – пояснил чиновник.

Трагедия возле Чугуева: что известно

25 сентября 2020 года возле Чугуева на Харьковщине разбился военный самолет Ан-26. На его борту находились 27 человек – 7 членов экипажа и 20 курсантов.

В Харьковской ОГА сообщили, что полет выполняли курсанты из 11 регионов Украины. 2 парней выпрыгнули из самолета в последний момент, один из них умер в реанимации.

Специальная правительственная комиссия провела расследование. По ее выводам, причиной трагедии стала совокупность ошибочных решений экипажа самолета, воинской части и руководства.



Что известно о крушении возле Чугуева / Инфографика 24 канала