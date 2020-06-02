За период карантина кризисной оказалась шестая неделя, но уже сейчас показатели украинского бизнеса начинают расти.

Рынок труда через год сможет плавно вернуться к началу 2020 года, отмечает основатель Work.ua Артур Михно. Об этом сообщает Опендатабот.

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12 марта на сайте Work.ua было опубликовано 54 тысячи вакансий. А уже 26 апреля количество вакансий сократилось более чем вдвое – 22, 8 тысяч вакансий.

С 3 апреля количество активных вакансий начало увеличиваться Сейчас на сайте Work.ua почти 32 тысячи активных вакансий.



Рынок труда в Украине / Инфографика 24 канала

На сервисе поиска работы для ИТ-специалистов Djinni, 12 марта было опубликовано 7,3 тысячи вакансий. 5 апреля вакансий было уже меньше 5 тысяч.

На данный момент количество активных вакансий на Djinni выросло на тысячу. Сейчас на сайте опубликовано 5 599 вакансий.



Рынок труда для ИТ-специалистов / Инфографика 24 канала

Безработица в Украине

В течение 2017 – 2019 годов количество безработных не превышало 400 тысяч.

Но уже в 2020, после введения карантина в Украине количество безработных достигло отметки в 475 тысяч.

По состоянию на 1 мая 2020 года количество лиц, которые остались без работы и встали на учет, на 47% больше, чем в мае 2019 года.