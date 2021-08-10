Товмасян уже на свободе
За главу областного совета Харькова внесли почти 3 миллиона долларов залога. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.
Ранее Суд избрал меру пресечения председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну
За председателя Харьковского областного совета, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, внесли 2 996 400 гривен залога,
– заявила Чемерис.
Заметим, 5 августа ВАКС избрал Товмасяну меру пресечения – внесение залога. На это чиновнику дали 5 дней. Кстати, сам председатель облсовета жаловался, что денег нет.
Что известно о деле чиновника
- 26 августа дома и в кабинете председателя Харьковского облсовета провели обыски детективы Национального антикоррупционного бюро.
- 4 августа Товмасяну сообщили о подозрении во взяточничестве.
- По данным следствия, чиновник требовал около 1 миллиона гривен за то, чтобы сохранить должность руководителю одного из коммунальных предприятий.
- Перед тем уведомление о подозрении вручили заместителю Товмасяну Андрею Малышу и адвокату.