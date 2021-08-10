Товмасян уже на свободе

За главу областного совета Харькова внесли почти 3 миллиона долларов залога. Об этом сообщила руководитель отдела коммуникаций Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Ранее Суд избрал меру пресечения председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну

За председателя Харьковского областного совета, подозреваемого в получении неправомерной выгоды, внесли 2 996 400 гривен залога,

– заявила Чемерис.

Заметим, 5 августа ВАКС избрал Товмасяну меру пресечения – внесение залога. На это чиновнику дали 5 дней. Кстати, сам председатель облсовета жаловался, что денег нет.

Что известно о деле чиновника