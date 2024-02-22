За гроші обіцяв зняття з військового обліку: СБУ затримала ексочільника ВЛК Чернігівщини

СБУ в Чернігові розкрили схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон призовників. Правоохоронці затримали колишнього голову місцевої військово-лікарської комісії, який за отримані хабарі обіцяв військовозобов'язаним зняття з військового обліку.

З військового обліку знімали за допомогою фіктивних довідок про непридатність до служби за станом здоров'я. Експосадовець спільно з декількома діючими посадовцями обласних ВЛК та медичних установ використовував ці документи для незаконного виїзду за межі країни.

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Що було знайдено під час обшуків

В СБУ повідомили, що у затриманого вилучено майже 1 мільйон доларів США та понад 22 тисячі євро, а також документацію на кілька квартир і земельних ділянок.