48-летнему водителю внедорожника Volkswagen объявили о подозрении в хулиганстве. Речь идет о случае в Киеве, когда водитель на своем авто поехал по тротуару, велосипедист сделал ему замечание, а мужчина в ответ избил юношу.

Полиция установила личность водителя – 48-летнего жителя Киева, – а прокуратора сообщила ему о подозрении в хулиганстве. Об этом рассказали на сайте прокуратуры Киева 29 мая.

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В чем обвинили водителя и что ему грозит

Следствие продолжается, однако уже известно, что производство ведется по преступлению, предусмотренному в части 1 статьи 296 УК:

Говорится о грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу , сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом (проще говоря – хулиганство).

В случае признания вины подозреваемого судом ему грозит наказание

Штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (от 8500 гривен до 17000 гривен),

Или арест на срок до 6 месяцев,

Или ограничение свободы на срок до 5 лет.

Пострадавший в фейсбуке, добавим, поблагодарил полицию – за то, что нашли его обидчика. А также поблагодарил журналистов и всех остальным, причастных к созданию огласки ситуации .

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Коротко об инциденте с велосипедистом и внедорожником