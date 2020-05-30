За избиение велосипедиста водитель Volkswagen может сесть за решетку: ему уже вручили подозрение
48-летнему водителю внедорожника Volkswagen объявили о подозрении в хулиганстве. Речь идет о случае в Киеве, когда водитель на своем авто поехал по тротуару, велосипедист сделал ему замечание, а мужчина в ответ избил юношу.
Полиция установила личность водителя – 48-летнего жителя Киева, – а прокуратора сообщила ему о подозрении в хулиганстве. Об этом рассказали на сайте прокуратуры Киева 29 мая.
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В чем обвинили водителя и что ему грозит
Следствие продолжается, однако уже известно, что производство ведется по преступлению, предусмотренному в части 1 статьи 296 УК:
- Говорится о грубом нарушении общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом (проще говоря – хулиганство).
В случае признания вины подозреваемого судом ему грозит наказание
- Штраф от 500 до 1000 необлагаемых минимумов (от 8500 гривен до 17000 гривен),
- Или арест на срок до 6 месяцев,
- Или ограничение свободы на срок до 5 лет.
Пострадавший в фейсбуке, добавим, поблагодарил полицию – за то, что нашли его обидчика. А также поблагодарил журналистов и всех остальным, причастных к созданию огласки ситуации.
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Коротко об инциденте с велосипедистом и внедорожником
- Инцидент произошел 27 мая 2020 на проспекте Героев Сталинграда в Киеве.
- Водитель Volkswagen не выдержал пробки и решил объехать ее по тротуару.
- Велосипедист, который двигался по тротуару (не ехал, а двигался пешком, держа велосипед – как он сам уверяет), сделал водителю замечание.
- В ответ подозреваемый поступил "нагло и грубо": подошел к велосипедисту и умышленно ударил того несколько раз в лицо.