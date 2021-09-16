За изнасилование 10 детей одесситу хотят дать пожизненное заключение

В Одессе направили в суд дело 52-летнего одессита, которого подозревают в изнасиловании 10 несовершеннолетних девочек. Его задержали и отправили в СИЗО еще в конце марта.

С тех пор продолжалось изучение доказательств и установление точного количества пострадавших девочек. По данным правоохранителей, старше 14 лет – только двое из пострадавших.

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Прикрывался фотографией сына

Кроме изнасилования, мужчину также подозревают в совершении других преступлений – развращение несовершеннолетних, а также изготовление и хранение детской порнографии. Максимальное наказание, которое ему грозит – пожизненное заключение.

Следователи установили, что мужчина знакомился с детьми с фейковой страницы. Для ее создания злоумышленник использовал фото собственного сына и придумал псевдоним.

Сперва злоумышленник входил в доверие девочек, а затем просил прислать ему интимные фото. После этого он представлялся правоохранителем и угрожал девушкам.

Что было известно ранее

Одной из жертв этого мужчины была 13-летняя девочка, которая боялась распространения ее интимных фото. Она пригласила мужчину к себе домой, пока мать была на работе, и злоумышленник заставил несчастную заниматься сексом.

Такие действия повторялись систематически в течение 2 лет. Однако ребенок все же рассказал обо всем матери, а та сразу обратилась в полицию. После этого подозреваемого задержали и направили в СИЗО без права внесения залога.