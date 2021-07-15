Кого в Харькове хотят видеть будущим мэром: свежий опрос

Согласно результатам последнего социсследования, жители Харькова выбрали бы новым мэром Игоря Терехова. За него готовы проголосовать 38,1% людей. Также среди лидеров – Михаил Добкин, Юлия Светличная и Евгений Мураев.

Соответствующий опрос в форме интервью провели в течение 3 – 11 июля. В нем приняли участие 1 200 жителей Харькова. Ошибка репрезентативности – не более 2,8%

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Новый рейтинг претендентов на пост мэра Харькова

Первое место занимает Игорь Терехов – 38,1%. Он является главой партии "Блог Кернеса – Успешный Харьков". Также сейчас исполняет обязанности городского главы после смерти Геннадия Кернеса.

Вторым фигурирует Михаил Добкин – 15,8%. Вероятный кандидат уже был мэром Харькова в 2006 – 2010 годах. Позже возглавил Харьковскую обладминистрацию.

Третье место занимает Юлия Светличная от "Блока Светличной – Вместе". Депутат была главой Харьковской облгосадминистрации. Она стала первой женщиной на этом посту на Харьковщине.

На четвертом месте – Александр Фельдман (6,1%). Сейчас он в совете представляет ОПЗЖ. Ранее был членом "Батькивщины" и "Партии регионов". В Харькове еще его знают как общественного деятеля.

Кроме вышеупомянутых политиков, местные также рассматривают такие кандидатуры:

Сергей Жадан – 2,3%;

Алексей Кучер – 2,3%;

Никита Роженко – 1,7%;

Олег Абрамичев – 1,1%;

Олег Ситенко – 0,3%.

Будущие избиратели отмечают, что 1,8% людей проголосуют за совсем другого кандидата, 6,3% еще в раздумьях, а 5% – вообще не проголосуют.



Результаты опросов о мэре Харькова в 2021 году / Скриншот данных социологической группы "Рейтинг"

Ни за что не проголосовали бы

Среди людей также проводили антиопрос. Жители Харькова рассказали, за кого точно не проголосовали бы.

По результатам, Терехову доверяют больше всего – 54% опрошенных горожан. В то же время не доверяют аж 36%.

Что касается остальных, то Светличной больше людей не доверяет (44%), чем доверяет (38%). Добкина харьковчане считают не слишком надежным – доверяют 35% опрошенных, а не доверяют – 57%, меньше всего же доверия у жителей Харькова вызывает Фельдман – 31% против 58%.

Кому в Харькове доверяют, а кому – нет / Скриншот данных социологической группы "Рейтинг"

Кто по мнению харьковчан победит

Рейтинг претендентов, которые, вероятно, победят, немного отличается от списка тех, за кого планируют проголосовать люди.

Игорь Терехов – 61%.

Михаил Добкин – 14%.

Александр Фельдман – 3%.

Юлия Светличная – 3%.

Евгений Мураев – 1%

Алексей Кучер – 1%.

Другие опрашиваемые не могут определиться. Таких 16%.

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Кто победит на выборах мэра в Харькове 2021 / Скриншот данных социологической группы "Рейтинг"