В сообщении Сергей Притула спросил, есть ли у кого-то на складах или в закрывшихся магазинах. Отметив, что "за любые деньги".
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Всем, кто может помочь, нужно звонить по следующим номерам:
- +380 (50) 997 93 60
- +380 (73) 167 26 46
- +380 (68) 071 63 71
"Наберите наши линии. Если на какую-то не дозвонитесь, наяривайте на другую! Спасибо! Работаем", – добавил Сергей Притула.
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Сообщение Сергея Притулы
Киев!
Нужны рации.
За любые деньги!
Может у кого-то есть еще на складах или в закрывшихся магазинах.
+380 (50) 997 93 60
+380 (73) 167 26 46
+380 (68) 071 63 71
Наберите наши линии.
Если на какую-нибудь не дозвонитесь, наяривайте на другую!
Спасибо!
Работаем!