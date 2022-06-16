За месяц транзит украинского зерна через порт Констанца вырос в 4 раза, – президент Румынии

Россия продолжает блокировать украинские порты, из-за чего Украина экспортирует территорию Румынии. Только за один месяц транзит зерна через порт Констанца вырос в четыре раза.

Украина хочет увеличить экспорт вдвое

Соответствующую информацию на брифинге в Киеве озвучил президент Румынии Клаус Иоганнис, сообщает 24 канал. Виз отметил, что еще недавно транзит украинской продукции через Румынию не был очень велик.

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Теперь, по его словам, грузы, проходившие через румынскую границу, были большими. Президент Румынии сообщил, что транзит зерна в порту Констанца за последний месяц повысился в четыре раза.

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга подтвердил данные своего румынского коллеги.

Мы увеличили транзит украинского зерна и продовольствия по Дунайскому пути,

– констатировал Зеленский.

В то же время, президент Украины сказал, что на встрече с румынским президентом и лидерами Франции, Германии и Италии проговаривали, как увеличить экспорт вдвое.

Украина ищет альтернативные пути для экспорта продукции

Россия целенаправленно блокирует украинские порты в Черном море. Страна-агрессорка разместила в море свои корабли и заминировала Черное море. Поэтому Украина не может экспортировать зерно морским путем.

Украинское правительство ищет альтернативные пути экспорта зерна. Заместитель министра иностранных дел Дмитрий Сеник рассказал, что Украина разработала два маршрута для экспорта зерна .

Украина может производить экспорт через территории Румынии и Польши. Также Сеник рассказал, что Украина ведет переговоры со странами Балтии по поводу создания третьего коридора для экспорта продовольствия.

Отметим, что президент России Владимир Путин считает, что проблем с вывозом зерна из Украины не существует . Российский диктатор цинично предложил вывозить зерно через Белоруссию, с территории которой россияне бомбят украинские города и села.

Президент Зеленский сообщал, что Украина ведет переговоры с Британией и Турцией , чтобы обеспечить вывоз зерна. Также участие в операции по разблокированию порта Одессы готова принять Франция .

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