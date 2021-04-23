Патрульные в Днепре спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство. Это случилось на Амурском мосту. Сначала он подозрительно вел себя, а потом залез на ограждение для прыжка с моста. Когда его сняли, самоубийца трудно шел на контакт и попытался прыгнуть еще раз.

Это случилось 21 апреля примерно в 20 часов. Впоследствии его забрала скорая. К теме С моста – в ледяную воду: в Кривом Роге спасли девушку, которая попыталась совершить самоубийство Более о спасении Правоохранители во время патруля увидели мужчину, который направлялся к забору моста.

Вероятно, он до этого был в автомобиле рядом.

Когда патрульные подошли, его удалось поймать.

Он очень плохо говорил и только сказал полицейским, что хочет "прыгнуть и забыть все".

Впоследствии он попытался покончить с собой еще раз в присутствии полицейских.

Только когда задержанный немного пришел в себя, рассказал, что у него проблемы на работе.

Его забрала скорая помощь. Спасение мужчины на Амурском мосту в Днепропетровске: видео патрульной полиции Днепра Обратите внимание! В Днепре 18 апреля патрульные полицейские также спасли девушку, которая хотела броситься с Центрального моста. То, что она планирует это сделать, увидели на камерах видеонаблюдения.