За мгновение до прыжка: патрульные Днепра спасли мужчину от самоубийства на мосту – видео
Патрульные в Днепре спасли мужчину, который хотел совершить самоубийство. Это случилось на Амурском мосту. Сначала он подозрительно вел себя, а потом залез на ограждение для прыжка с моста. Когда его сняли, самоубийца трудно шел на контакт и попытался прыгнуть еще раз.
Источник:Патрульная полиция Днепра
Это случилось 21 апреля примерно в 20 часов. Впоследствии его забрала скорая.
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Более о спасении
- Правоохранители во время патруля увидели мужчину, который направлялся к забору моста.
- Вероятно, он до этого был в автомобиле рядом.
- Когда патрульные подошли, его удалось поймать.
- Он очень плохо говорил и только сказал полицейским, что хочет "прыгнуть и забыть все".
- Впоследствии он попытался покончить с собой еще раз в присутствии полицейских.
- Только когда задержанный немного пришел в себя, рассказал, что у него проблемы на работе.
- Его забрала скорая помощь.
Спасение мужчины на Амурском мосту в Днепропетровске: видео патрульной полиции Днепра
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