За все время пандемии умерли от COVID-симптомов 2 047 жителей Харькова. Из них медиками были 30 человек.

Заметьте Без звонка в полицию не госпитализируют: COVID-больницы Харькова переполнены

Что известно о погибших медиках

О смерти медиков рассказала заместитель городского главы Харькова по вопросам здравоохранения Светлана Горбунова-Рубан. По ее словам, это были 2 медсестры из детской поликлиники №7, а также их коллега из больницы №25.

Для больных коронавирусом в городе отвели 1540 койко-мест, из которых 719 – с подключенным кислородом. Сейчас на стационарном лечении находится 1 145 человек.

Из всех пациентов стационара вакцинированными являются лишь 69 человек. Больных COVID-19 в Харькове принимают больницы №13, №17, №18 и №25, а также родильный дом №2.

Ситуация в городе на грани катастрофы

18 октября сообщили, что ситуация с коронавирусом в городе действительно критическая. Все места, которые подключены к потоковому кислороду там заняты. При этом количество инфицированных ежедневно растет.

Харьковская область вошла в перечень регионов, демонстрирующих превышенные показатели госпитализации и количества инфицированных. Поэтому ее перевели в красную зону.



Ограничения в различных зонах карантина / Данные Минздрава / Инфографика 24 канала